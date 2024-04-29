Демченко про збільшення штату ДПСУ: Буде нова модель охорони кордону

Збільшення чисельності Державної прикордонної служби України на 15 тисяч осіб зумовлене формуванням нових підрозділів у складі ДПСУ та зміною стратегії охорони кордону.

Джерело: речник ДПСУ полковник Андрій Демченко в інтерв'ю "Укрінформу"

Деталі: За словами офіцера, збільшення кількості прикордонників – це умова сьогодення. Державна прикордонна служба зараз формує і продовжує підсилювати свої можливості, створюючи підрозділи нового зразка бригадного типу. Тобто, ті підрозділи, які фактично можуть здійснювати бойові дії, маючи на озброєнні артилерію й інші засоби для ураження техніки противника.

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Тому саме цим і викликано збільшення чисельності штату ДПСУ, бо в подальшому ці підрозділи будуть тримати оборону кордону.

Як пояснює Демченко, це вже не буде та модель охорони, яка існувала раніше, а буде військова складова.

Зараз сформовані дві бригади – "Сталевий кордон" та "Помста", які активно виконують завдання на лінії фронту, і прикордонники продовжують нарощувати кількість таких підрозділів у структурі ДПСУ.

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Пряма мова: "Тому збільшення штату Держприкордонслужби обумовлено тим, що формуються нові підрозділи. Вже є напрацювання у цьому напрямку. Ці підрозділи будуть брати під контроль державний кордон, коли ми вийдемо на всю протяжність нашого міжнародно визнаного кордону.

У будь-якому випадку буде нова модель охорони кордону: не захист, а саме оборона. Прикордонники, як і раніше, залишатимуться перші на кордоні, тому вони повинні мати потужні засоби для того, щоб у разі небезпеки відбити атаку ворога.

Прикордонники залишаються невід’ємною складовою Сил оборони і безпеки нашої країни. Спектр виконання завдань у них досить широкий: від пропускних операцій на західному кордоні, або на кордоні з Молдовою, і безпека цих ділянок, де повномасштабне ведення бойових дій на лінії фронту. Єдине бажання у День прикордонника , як і в звичайний день, – це перемога над ворогом, щоб на нашій землі настав мир, і прикордонники повернулись до своєї звичної справи".

Передісторія:

Верховна Рада 24 квітня 2024 року підтримала урядовий законопроєкт Nº11091, який передбачає збільшення чисельності Державної прикордонної служби України на 15 тисяч осіб.

Кабінет міністрів вніс до парламенту цей законопроект 18 березня.

Довідково: Згідно з указом 5-го президента України Петра Порошенка, День прикордонника України відзначається 30 квітня.