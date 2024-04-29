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Демченко про збільшення штату ДПСУ: Буде нова модель охорони кордону

Валентина РоманенкоПонеділок, 29 квітня 2024, 12:46
Демченко про збільшення штату ДПСУ: Буде нова модель охорони кордону
ПРИКОРДОННИКИ ДПСУ. ФОТО ОП

Збільшення чисельності Державної прикордонної служби України на 15 тисяч осіб зумовлене формуванням нових підрозділів у складі ДПСУ та зміною стратегії охорони кордону.

Джерело: речник ДПСУ полковник Андрій Демченко в інтерв'ю "Укрінформу"

Деталі: За словами офіцера, збільшення кількості прикордонників – це умова сьогодення. Державна прикордонна служба зараз формує і продовжує підсилювати свої можливості, створюючи підрозділи нового зразка бригадного типу. Тобто, ті підрозділи, які фактично можуть здійснювати бойові дії, маючи на озброєнні артилерію й інші засоби для ураження техніки противника.

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Тому саме цим і викликано збільшення чисельності штату ДПСУ, бо в подальшому ці підрозділи будуть тримати оборону кордону.

Як пояснює Демченко, це вже не буде та модель охорони, яка існувала раніше, а буде військова складова.

Зараз сформовані дві бригади – "Сталевий кордон" та "Помста", які активно виконують завдання на лінії фронту, і прикордонники продовжують нарощувати кількість таких підрозділів у структурі ДПСУ.

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Пряма мова: "Тому збільшення штату Держприкордонслужби обумовлено тим, що формуються нові підрозділи. Вже є напрацювання у цьому напрямку. Ці підрозділи будуть брати під контроль державний кордон, коли ми вийдемо на всю протяжність нашого міжнародно визнаного кордону.

У будь-якому випадку буде нова модель охорони кордону: не захист, а саме оборона. Прикордонники, як і раніше, залишатимуться перші на кордоні, тому вони повинні мати потужні засоби для того, щоб у разі небезпеки відбити атаку ворога.

Прикордонники залишаються невід’ємною складовою Сил оборони і безпеки нашої країни. Спектр виконання завдань у них досить широкий: від пропускних операцій на західному кордоні, або на кордоні з Молдовою, і безпека цих ділянок, де повномасштабне ведення бойових дій на лінії фронту. Єдине бажання у День прикордонника , як і в звичайний день, – це перемога над ворогом, щоб на нашій землі настав мир, і  прикордонники повернулись до своєї звичної справи".

Передісторія:

Довідково: Згідно з указом 5-го президента України Петра Порошенка, День прикордонника України відзначається 30 квітня.

Теми: Прикордонна служба
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