Демченко об увеличении штата ГПСУ: Будет новая модель охраны границы

Увеличение численности Государственной пограничной службы Украины на 15 тысяч человек обусловлено формированием новых подразделений в составе ГПСУ и изменением стратегии охраны границы.

Источник: спикер ГПСУ полковник Андрей Демченко в интервью "Укринформу"

Детали: По словам офицера, увеличение количества пограничников – это условие сегодняшнего дня. Государственная пограничная служба сейчас формирует и продолжает усиливать свои возможности, создавая подразделения нового образца бригадного типа. То есть, те подразделения, которые фактически могут осуществлять боевые действия, имея на вооружении артиллерию и другие средства для поражения техники противника.

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Именно этим и вызвано увеличение численности штата ГПСУ, потому что в дальнейшем эти подразделения будут держать оборону границы.

Как объясняет Демченко, это уже не будет та модель охраны, которая существовала раньше, а будет военная составляющая.

Сейчас сформированы две бригады - "Стальной кордон" и "Помста", которые активно выполняют задачи на линии фронта, и пограничники продолжают наращивать количество таких подразделений в структуре ГПСУ.

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Прямая речь: "Поэтому увеличение штата Госпогранслужбы обусловлено тем, что формируются новые подразделения. Уже есть наработки в этом направлении. Эти подразделения будут брать под контроль государственную границу, когда мы выйдем на всю протяженность нашей международно признанной границы.

В любом случае будет новая модель охраны границы: не защита, а именно оборона. Пограничники, как и раньше, будут оставаться первыми на границе, поэтому они должны иметь мощные средства для того, чтобы в случае опасности отразить атаку врага.

Пограничники остаются неотъемлемой составляющей Сил обороны и безопасности нашей страны. Спектр выполнения задач у них достаточно широк: от пропускных операций на западной границе, или на границе с Молдовой, и безопасность этих участков, где полномасштабное ведение боевых действий на линии фронта. Единственное желание в День пограничника, как и в обычный день, - это победа над врагом, чтобы на нашей земле наступил мир, и пограничники вернулись к своему привычному делу".

Предыстория:

Верховная Рада 24 апреля 2024 года поддержала правительственный законопроект Nº11091, который предусматривает увеличение численности Государственной пограничной службы Украины на 15 тысяч человек.

Кабинет министров внес в парламент этот законопроект 18 марта.

Справка: Согласно указу 5-го президента Украины Петра Порошенко, День пограничника Украины отмечается 30 апреля.