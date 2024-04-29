У діях ексгенерала СБУ Наумова виявили ознаки корупції на 33 мільйони

Нацагентство із запобігання корупції промоніторило спосіб життя колишнього начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ, генерала Андрія Наумова і виявило ознаки корупції на понад 32,7 млн грн.

Джерело: НАЗК у соцмережах

Деталі: Повідомляється, що підставою для проведення моніторингу став лист Державного бюро розслідувань за фактами можливого незаконного збагачення експосадовця.

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У НАЗК нагадали, що в червні 2022 року на прикордонному пункті "Прешево" на виїзді з Сербії в автомобілі BMW X6, в якому їхав Наумов, було виявлено приховане від митного контролю майно: 593 тисячі євро, 120 тисяч доларів і 2 смарагди вартістю по 6,4 тисячі євро кожен.

Колишній спецслужбовець пояснив, що це майно є власністю його близьких, зокрема частина грошей була позичена його батьком у знайомого. Проте НАЗК з’ясувало, що фінансової спроможності позичити такі кошти позичальник не мав.

Крім того, сам посадовець також не мав доходів із законних джерел для набуття валютних коштів та смарагдів, які намагався приховати під час перетину державного кордону Сербії.

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Також НАЗК не встановило законних джерел походження коштів на придбання автомобілів BMW X6 вартістю 116 тисяч євро та Toyota Land Cruiser 200 за 2,2 мільйона гривень, які були оформлені на цивільну дружину Наумова та її батька.

Дослівно: "Матеріали щодо ексочільника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ направлено до Офісу Генерального прокурора для приєднання до матеріалів кримінального провадження, проведення досудового розслідування та притягнення його до кримінальної відповідальності".

Довідково: Наумов очолював Головне управління внутрішньої безпеки СБУ з літа 2019 року до липня 2021 року. 2020 року президент Зеленський присвоїв йому звання бригадного генерала.

Раніше Наумов працював у Генпрокуратурі та Державному агентстві з управління Чорнобильською зоною відчуження. На своїй посаді начальник управління внутрішньої безпеки СБУ відповідав за контроль самих СБУшників, щоб ті не йшли на корупцію. Інформація про роботу цього підрозділу – секретна.

Журналіст Юрій Бутусов називав Наумова "правою рукою" і другом глави СБУ Івана Баканова. Деякі джерела УП ідентифікували його заледве не як "гаманець" Баканова.

Що передувало:

Наумов виїхав з України за кілька годин до початку широкомасштабного вторгнення російських військ у ніч проти 24 лютого. Свою родину він евакуював з країни кількома тижнями раніше. Українські правоохоронці порушили проти нього кримінальне провадження за підозрою в держзраді, а також провели обшуки наприкінці березня в його квартирах в елітних житлових комплексах Києва.

У червні 2022 року "Українська правда" дізналася від своїх джерел, що на кордоні Сербії затримали колишнього начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова за підозрою у відмиванні коштів. Він їхав до Північної Македонії. В автомобілі знайшли заховані багато валюти і два смарагди. Наумова затримала місцева поліція.

На початку 2024 року апеляційний суд у Сербії скасував вирок першої інстанції щодо засудження Наумова до року позбавлення волі за відмивання грошей, і справу повернули до суду.

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