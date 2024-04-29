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Евгений КизиловПонедельник, 29 апреля 2024, 18:21
андрей наумов. фото: радио свобода

В действиях экс-генерала СБУ Наумова обнаружили признаки коррупции на 33 миллиона

Нацагентство по предотвращению коррупции промониторило образ жизни бывшего начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ, генерала Андрея Наумова и выявило признаки коррупции на более 32,7 млн грн.

Источник: НАПК в соцсетях

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Детали: Сообщается, что основанием для проведения мониторинга стало письмо Государственного бюро расследований по фактам возможного незаконного обогащения экс-чиновника.

В НАПК напомнили, что в июне 2022 года на пограничном пункте "Прешево" на выезде из Сербии в автомобиле BMW X6, в котором ехал Наумов, было обнаружено скрытое от таможенного контроля имущество: 593 тысячи евро, 120 тысяч долларов и 2 изумруда стоимостью по 6,4 тысячи евро каждый.

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Бывший спецслужащий объяснил, что это имущество является собственностью его близких, в частности часть денег была одолжена его отцом у знакомого. Однако НАПК выяснило, что финансовой возможности одолжить такие средства заемщик не имел.

Кроме того, сам чиновник также не имел доходов из законных источников для приобретения валютных средств и изумрудов, которые пытался скрыть при пересечении государственной границы Сербии.

Также НАПК не установило законных источников происхождения средств на приобретение автомобилей BMW X6 стоимостью 116 тысяч евро и Toyota Land Cruiser 200 за 2,2 миллиона гривен, которые были оформлены на гражданскую жену Наумова и ее отца.

Дословно: "Материалы по экс-главе Главного управления внутренней безопасности СБУ направлены в Офис генерального прокурора для присоединения к материалам уголовного производства, проведения досудебного расследования и привлечения его к уголовной ответственности".

Справка: Наумов возглавлял Главное управление внутренней безопасности СБУ с лета 2019 года по июль 2021 года. 2020 президент Зеленский присвоил ему звание бригадного генерала.

Ранее Наумов работал в Генпрокуратуре и Государственном агентстве по управлению Чернобыльской зоной отчуждения. На должности начальника управлення внутренней безопасности он отвечал за контроль самих СБУшников, чтобы они не шли на коррупцию. Информация о работе этого подразделения – секретная.

Журналист Юрий Бутусов назвал Наумова "правой рукой" и другом главы СБУ Ивана Баканова. Некоторые источники УП идентифицируют его чуть ли не как "кошелёк" Баканова.

Что предшествовало:

  • Наумов выехал из Украины за несколько часов до начала широкомасштабного вторжения российских войск в ночь на 24 февраля. Свою семью он эвакуировал из страны несколькими неделями ранее. Украинские правоохранители возбудили против него уголовное производство по подозрению в госизмене, а также провели обыски в конце марта в его квартирах в элитных жилых комплексах Киева.
  • В июне 2022 года "Украинская правда" узнала от своих источников, что на границе Сербии задержали бывшего начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова по подозрению в отмывании денег. Он ехал в Северную Македонию. В автомобиле нашли много спрятанной валюты и два изумруда. Наумова задержала местная полиция.
  • В начале 2024 года апелляционный суд в Сербии отменил приговор первой инстанции о годе лишения свободы для Наумова за отмывание денег, и дело вернули в суд.

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Темы: СБУкоррупция
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