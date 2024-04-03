Британія закликатиме НАТО спільно закуповувати ракети і снаряди для України
Глава МЗС Британії Девід Кемерон планує закликати членів НАТО збільшити витрати, виробництво і надання послуг у галузі оборони перед обличчям триваючої російської агресії і загроз міжнародній стабільності, а також спільно закуповувати снаряди і ракети для України.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на МЗС Британії
Деталі: Повідомляється, що Кемерон на зустрічі глав МЗС країн НАТО у Брюсселі планує наголосити на необхідності продовження підтримки України, яка, за його словами, сьогодні ближча до НАТО, ніж будь-коли.
Дослівно з повідомлення МЗС Британії: "Він заохочуватиме членів Альянсу приєднатися до очолюваних Великою Британією ініціатив із закупівлі стандартних ракет і боєприпасів НАТО для українських Збройних сил".
В британському МЗС зазначають, що усі члени Альянсу погоджуються з тим, що Україна вступить до НАТО, і що Велика Британія продовжуватиме працювати над тим, щоб Київ робив значущі кроки до членства.
"Ми повинні продовжувати надавати критично важливу підтримку, необхідну Україні для перемоги у війні.
Члени Альянсу повинні активізуватися і витрачати більше коштів на оборону перед обличчям триваючої російської агресії і більш небезпечного світу", – наголосив Кемерон.
Передісторія:
- Раніше міністри закордонних справ Німеччини, Польщі та Франції заявили, що європейські союзники НАТО повинні брати на себе більшу відповідальність за оборону континенту.
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг пропонує створити фонд союзницьких внесків на суму 100 мільярдів доларів протягом п'яти років для України в рамках пакета, який мають підписати лідери країн-членів Альянсу на саміті у Вашингтон.