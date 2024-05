The Insider: колишній російський військовий і його дружина з Києва організовували в Європі диверсії

Олена і Микола Шапошникови, фото: The Insider

Колишній російський військовий Микола Шапошников і його дружина Олена, родом з Києва, допомагали Головному розвідувальному управлінню Росії організовувати диверсії в Європі.

Джерело: The Insider

Деталі: Шапошникови - громадяни Чехії, які переїхали туди на початку 1990-х років. За інформацією видання, Олена Шапошникова має паспорт із номером із діапазону, зарезервованого для співробітників російської розвідки. Влада Чехії підозрює Шапошникових у причетності до вибухів на складах боєприпасів у Врбетіце 2014 року.

Микола Шапошников - випускник інженерного факультету Бакинського військового командного училища. Протягом трьох років він воював в Афганістані. У 1987 році Шапошникова направили до Чехословаччини, де він служив командиром мотострілецької роти. У лютому 1989 року його виключили з КПРС через "неодноразові розкрадання бензину та акумуляторів з армії", а потім звільнили зі служби. Незабаром після того, як радянські війська залишили Чехословаччину, Шапошников повернувся в країну і попросив там політичного притулку, пред'явивши своє виключення з партії. У серпні 1991 року він отримав політичний притулок, а за кілька місяців такий самий статус отримала його дружина Олена, яка мешкала в Києві, і двоє їхніх маленьких дітей.

У 1999 році після кількох відмов Микола отримав громадянство Чехії, Олена отримала чеський паспорт у 2004 році.

На початку 2000-х років Шапошников влаштувався працювати в компанію Imex, що займається торгівлею зброєю. Її керівник - Петр Бернатик, колишній "таємний інформатор" Служби державної безпеки Чехословаччини. У публікації йдеться, що Шапошников шукав для компанії нових клієнтів. Компанія Imex була орендарем складів у Врбетіце, де в жовтні 2014 року сталися вибухи.

У травні 2022 року чеське видання Respekt повідомило, що стосовно Миколи та Олени Шапошникових порушено кримінальну справу про шпигунство. Поліція Чехії отримала доступ до листування між Шапошниковими та головою військової частини ГРУ № 29155 генерала Андрія Авер'янова. "Змістом електронних листів була конфіденційна інформація про збройні склади, наприклад, про переміщення військової техніки", - стверджувало джерело видання.

Дочка Шапошникових підтвердила журналістам, що сім'я зустрічалася з Авер'яновим. Це сталося на початку жовтня 2014 року в Лісабоні. Вибух на складі боєприпасів у селі Врбетіце в Чехії стався 16 жовтня.

The Insider пише, що 2009 року Шапошникови купили віллу на півострові Халкідікі в Греції за 275 тисяч євро. Олена Шапошникова розповідала слідчим, що купівлю вілли профінансувала "грошима своїх батьків". Видання зазначає, батьки Шапошникової пенсіонери, які живуть у Києві. The Insider називає віллу в Греції "явочною квартирою" для членів підрозділу 29155 ГРУ, які, як стверджується, стали "регулярно" літати в місто Салоніки, що розташоване за годину їзди від вілли, щойно Шапошникови там влаштувалися. Зокрема, Авер'янов прилітав у Салоніки під прізвищем "Овер'янов" і перебував там із 15 до 21 липня 2013 року. Через рік він знову опинився в Салоніках, повертаючись з Амстердама. За інформацією The Insider, ще щонайменше четверо членів військової частини 29155 прилітали в Салоніки в період із 2012 до 2018 року.

Видання також зазначає, що 25 квітня 2014 року в Салоніки за дипломатичним паспортом прилетів співробітник ГРУ Олексій Капінос. Шапошников назвав його чеським слідчим "другом сім'ї". За день до цього троє членів військової частини ГРУ 29155 прикриття прибули до Болгарії, де буде отруєний місцевий підприємець Омелян Гебрев. Сам бізнесмен розповів The Insider, що Шапошникови познайомилися з ним ще 2012 року й "активно нав'язували спілкування".

На момент отруєння Гебрев вважався постачальником боєприпасів для української армії. Два джерела, які займалися в той час закупівлями зброї в Україні, розповіли виданню, що після отруєння Гебрева Микола Шапошников запропонував "українським урядовим покупцям надійну заміну" Гебрева. Україна не стала закуповувати боєприпаси у запропонованого постачальника через незадовільну якість товару.

За версією чеської поліції, Олена Шапошникова передавала генералу Авер'янову електронною поштою інформацію про майбутні угоди з продажу зброї, виявлені її чоловіком під час роботи в Imex. Вважається, що ГРУ використовувало цю інформацію для диверсійних операцій, якщо ці поставки шкодили військовим інтересам Росії. Слідство вважає, що Шапошникови щонайменше у трьох випадках надали фізичний доступ до сховищ, керованих Imex, щоб співробітники ГРУ могли встановити там детонатори з дистанційним управлінням.

Згідно з даними про поїздки і перетин кордону, які опинилися в розпорядженні The Insider, Олена Шапошникова "таємно" отримала російський паспорт із діапазону номерів, зарезервованих для членів підрозділу 29155. За даними видання, Шапошникова використовувала цей паспорт для поїздок у Росію двічі - у грудні 2015 року і в грудні 2017 року. The Insider стверджує, що під час першої поїздки їй було присвоєно звання Героя Росії. Офіційного підтвердження цієї інформації немає. Розслідувач Христо Грозєв раніше повідомляв, що за вибухи на складах у Чехії звання Героя Росії отримали співробітники ГРУ Олександр Мішкін і Анатолій Чепіга.

Олена і Микола Шапошникови відмовилися приїжджати на допит до Чехії, тому з ними спілкувалися представники грецької та болгарської влади. Вони стверджували, що всі їхні зв'язки з членами ГРУ були "особистими" або обумовлені діловими інтересами Imex. За їхніми словами, вони не знали, що Капіно і Авер'янов - співробітники російської розвідки, і стверджували, що свідомо не допомагали ГРУ в жодній із диверсійних операцій.

У лютому 2024 року Микола Шапошников помер. Причина смерті невідома, при цьому The Insider стверджує, що Шапошников нібито почав зловживати алкоголем після того, як став фігурантом розслідування чеської поліції. Олена Шапошникова живе в Греції.

Як стверджував раніше The Insider, підрозділ ГРУ № 29155 влаштовував вибухи в країнах Євросоюзу з 2011 року. За інформацією видання, перша диверсія сталася на складі в Болгарії - туди доправили боєприпаси, які, імовірно, могли бути призначені для продажу в Грузію.

