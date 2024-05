The Insider: бывший российский военный и его жена из Киева организовывали в Европе диверсии

Елена и Николай Шапошниковы, фото: The Insider

Бывший российский военный Николай Шапошников и его жена Елена, родом из Киева, помогали Главному разведывательному управлению России организовывать диверсии в Европе.

Источник: The Insider

Детали: Шапошниковы - граждане Чехии, которые переехали туда в начале 1990-х годов. По информации издания, Елена Шапошникова имеет паспорт с номером из диапазона, зарезервированного для сотрудников российской разведки. Власти Чехии подозревают Шапошниковых в причастности к взрывам на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году.

Николай Шапошников - выпускник инженерного факультета Бакинского военного командного училища. В течение трех лет он воевал в Афганистане. В 1987 году Шапошникова направили в Чехословакию, где он служил командиром мотострелковой роты. В феврале 1989 года его исключили из КПСС из-за "неоднократных хищений бензина и аккумуляторов из армии", а затем уволили со службы. Вскоре после того, как советские войска покинули Чехословакию, Шапошников вернулся в страну и попросил там политического убежища, предъявив свое исключение из партии. В августе 1991 года он получил политическое убежище, а через несколько месяцев такой же статус получила его жена Елена, проживавшая в Киеве, и двое их маленьких детей.

В 1999 году после нескольких отказов Николай получил гражданство Чехии, Елена получила чешский паспорт в 2004 году.

В начале 2000-х годов Шапошников устроился работать в компанию Imex, занимающуюся торговлей оружием. Ее руководитель - Петр Бернатик, бывший "тайный информатор" Службы государственной безопасности Чехословакии. В публикации говорится, что Шапошников искал для компании новых клиентов. Компания Imex была арендатором складов во Врбетице, где в октябре 2014 года произошли взрывы.

В мае 2022 года чешское издание Respekt сообщило, что в отношении Николая и Елены Шапошниковых возбуждено уголовное дело о шпионаже. Полиция Чехии получила доступ к переписке между Шапошниковыми и главой воинской части ГРУ № 29155 генерала Андрея Аверьянова. "Содержанием электронных писем была конфиденциальная информация о вооруженных складах, например, о перемещении

военной техники", - утверждал источник издания.

Дочь Шапошниковых подтвердила журналистам, что семья встречалась с Аверьяновым. Это произошло в начале октября 2014 года в Лиссабоне. Взрыв на складе боеприпасов в селе Врбетице в Чехии произошел 16 октября.

The Insider пишет, что в 2009 году Шапошниковы купили виллу на полуострове Халкидики в Греции за 275 тысяч евро. Елена Шапошникова рассказывала следователям, что покупку виллы профинансировала "деньгами своих родителей". Издание отмечает, родители Шапошниковой пенсионеры, которые живут в Киеве. The Insider называет виллу в Греции "явочной квартирой" для членов подразделения 29155 ГРУ, которые, как утверждается, стали "регулярно" летать в город Салоники, расположенный в часе езды от виллы, как только Шапошниковы там обосновались. В частности, Аверьянов прилетал в Салоники под фамилией "Оверьянов" и находился там с 15 по 21 июля 2013 года. Через год он снова оказался в Салониках, возвращаясь из Амстердама. По информации The Insider, еще по меньшей мере четверо членов воинской части 29155 прилетали в Салоники в период с 2012 по 2018 год.

Издание также отмечает, что 25 апреля 2014 года в Салоники по дипломатическому паспорту прилетел сотрудник ГРУ Алексей Капинос. Шапошников назвал его чешским следователем "другом семьи". За день до этого трое членов воинской части ГРУ 29155 прикрытия прибыли в Болгарию, где будет отравлен местный предприниматель Емельян Гебрев. Сам бизнесмен рассказал The Insider, что Шапошниковы познакомились с ним еще в 2012 году и "активно навязывали общение".

На момент отравления Гебрев считался поставщиком боеприпасов для украинской армии. Два источника, которые занимались в то время закупками оружия в Украине, рассказали изданию, что после отравления Гебрева Николай Шапошников предложил "украинским правительственным покупателям надежную замену" Гебреву. Украина не стала закупать боеприпасы у предложенного поставщика из-за неудовлетворительного качества товара.

По версии чешской полиции, Елена Шапошникова передавала генералу Аверьянову по электронной почте информацию о будущих сделках по продаже оружия, обнаруженные ее мужем во время работы в Imex. Считается, что ГРУ использовало эту информацию для диверсионных операций, если эти поставки вредили военным интересам России. Следствие считает, что Шапошниковы по меньшей мере в трех случаях предоставили физический доступ к хранилищам, управляемым Imex, чтобы сотрудники ГРУ могли установить там детонаторы с дистанционным управлением.

Согласно данным о поездках и пересечении границы, которые оказались в распоряжении The Insider, Елена Шапошникова "тайно" получила российский паспорт из диапазона номеров, зарезервированных для членов подразделения 29155. По данным издания, Шапошникова использовала этот паспорт для поездок в Россию дважды - - в декабре 2015 года и в декабре 2017 года. The Insider утверждает, что во время первой поездки ей было присвоено звание Героя России. Официального подтверждения этой информации нет. Расследователь Христо Грозев ранее сообщал, что за взрывы на складах в Чехии звание Героя России получили сотрудники ГРУ Александр Мишкин и Анатолий Чепига.

Елена и Николай Шапошниковы отказались приезжать на допрос в Чехию, поэтому с ними общались представители греческих и болгарских властей. Они утверждали, что все их связи с членами ГРУ были "личными" или обусловлены деловыми интересами Imex. По их словам, они не знали, что Капино и Аверьянов - сотрудники российской разведки, и утверждали, что сознательно не помогали ГРУ ни в одной из диверсионных операций.

В феврале 2024 года Николай Шапошников умер. Причина смерти неизвестна, при этом The Insider утверждает, что Шапошников якобы начал злоупотреблять алкоголем после того, как стал фигурантом расследования чешской полиции. Елена Шапошникова живет в Греции.

Как утверждал ранее The Insider, подразделение ГРУ № 29155 устраивало взрывы в странах Евросоюза с 2011 года. По информации издания, первая диверсия произошла на складе в Болгарии - туда доставили боеприпасы, которые, предположительно, могли быть предназначены для продажи в Грузию.

