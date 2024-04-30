Глава МВС оголосив про створення ще однієї бойової бригади Держприкордонслужби "Гарт"
30 квітня міністр внутрішніх справ Ігор Клименко привітав українських прикордонників з професійним Днем і оголосив про створення третьої бойової бригади Держприкордонслужби "Гарт". Це вже 11-та бригада Гвардії наступу.
Джерело: Клименко у Telegram
Пряма мова: "Символічно саме сьогодні (30 квітня – ред.) і оголосити про створення третьої бойової бригади Держприкордонслужби - "Гарт", бійці якої вже підсилюють Сили оборони на східних рубежах".
Деталі: Клименко зазначив, що прикордонники відважно проявили себе в боях у 2014-му році. І дотепер прикордонні загони та сформовані бойові бригади Гвардії Наступу "Сталевий кордон" і "Помста" продовжують бити ворога.
"Оборона острова Зміїний, Маріуполя, битва за Київ, звільнення від окупантів Півночі та Харківщини — лише частина героїчного супротиву, який триває і досі. Це непростий, але достойний шлях, який веде нас до мети — виходу на кордони 1991-го року. До безпечної та мирної України".
Передісторія:
- 29 квітня речник ДПСУ полковник Андрій Демченко в інтерв'ю "Укрінформу" повідомив, що збільшення чисельності Державної прикордонної служби України на 15 тисяч осіб зумовлене формуванням нових підрозділів у складі ДПСУ та зміною стратегії охорони кордону.
- 30 січня 2024 року Державна прикордонна служба оголосила про створення загону "Помста", який входить до бригад Гвардії наступу