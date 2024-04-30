Глава МВС оголосив про створення ще однієї бойової бригади Держприкордонслужби "Гарт"

30 квітня міністр внутрішніх справ Ігор Клименко привітав українських прикордонників з професійним Днем і оголосив про створення третьої бойової бригади Держприкордонслужби "Гарт". Це вже 11-та бригада Гвардії наступу.

Джерело: Клименко у Telegram

Пряма мова: "Символічно саме сьогодні (30 квітня – ред.) і оголосити про створення третьої бойової бригади Держприкордонслужби - "Гарт", бійці якої вже підсилюють Сили оборони на східних рубежах".

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фото: МВС

Деталі: Клименко зазначив, що прикордонники відважно проявили себе в боях у 2014-му році. І дотепер прикордонні загони та сформовані бойові бригади Гвардії Наступу "Сталевий кордон" і "Помста" продовжують бити ворога.

фото: МВС

"Оборона острова Зміїний, Маріуполя, битва за Київ, звільнення від окупантів Півночі та Харківщини — лише частина героїчного супротиву, який триває і досі. Це непростий, але достойний шлях, який веде нас до мети — виходу на кордони 1991-го року. До безпечної та мирної України".

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