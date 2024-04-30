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Глава МВД объявил о создании еще одной боевой бригады Госпогранслужбы "Гарт"

Анастасия ПроцВторник, 30 апреля 2024, 10:17
Глава МВД объявил о создании еще одной боевой бригады Госпогранслужбы Гарт
фото: глава МВД Игорь Клименко

30 апреля министр внутренних дел Игорь Клименко поздравил украинских пограничников с профессиональным Днем и объявил о создании третьей боевой бригады Госпогранслужбы "Гарт". Это уже 11-я бригада Гвардии наступления.

Источник: Клименко в Telegram

Прямая речь: "Символично именно сегодня (30 апреля - ред.) и объявить о создании третьей боевой бригады Госпогранслужбы - „Гарт", бойцы которой уже усиливают Силы обороны на восточных рубежах". 

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фото: МВД

Детали: Клименко отметил, что пограничники отважно проявили себя в боях в 2014-м году. И до сих пор пограничные отряды и сформированные боевые бригады Гвардии Наступления "Стальной кордон" и "Месть" продолжают бить врага.

 
фото: МВД

"Оборона острова Змеиный, Мариуполя, битва за Киев, освобождение от оккупантов Севера и Харьковщины - лишь часть героического сопротивления, которое продолжается до сих пор. Это непростой, но достойный путь, который ведет нас к цели - выходу на границы 1991-го года. К безопасной и мирной Украине".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 29 апреля спикер ГПСУ полковник Андрей Демченко в интервью "Укринформу" сообщил, что увеличение численности Государственной пограничной службы Украины на 15 тысяч человек обусловлено формированием новых подразделений в составе ГПСУ и изменением стратегии охраны границы.
  • 30 января 2024 года Государственная пограничная служба объявила о создании отряда "Месть", который входит в бригады Гвардии наступления

Темы: Пограничная службавойна
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