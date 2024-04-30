Глава МВД объявил о создании еще одной боевой бригады Госпогранслужбы "Гарт"

30 апреля министр внутренних дел Игорь Клименко поздравил украинских пограничников с профессиональным Днем и объявил о создании третьей боевой бригады Госпогранслужбы "Гарт". Это уже 11-я бригада Гвардии наступления.

Источник: Клименко в Telegram

Прямая речь: "Символично именно сегодня (30 апреля - ред.) и объявить о создании третьей боевой бригады Госпогранслужбы - „Гарт", бойцы которой уже усиливают Силы обороны на восточных рубежах".

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фото: МВД

Детали: Клименко отметил, что пограничники отважно проявили себя в боях в 2014-м году. И до сих пор пограничные отряды и сформированные боевые бригады Гвардии Наступления "Стальной кордон" и "Месть" продолжают бить врага.

фото: МВД

"Оборона острова Змеиный, Мариуполя, битва за Киев, освобождение от оккупантов Севера и Харьковщины - лишь часть героического сопротивления, которое продолжается до сих пор. Это непростой, но достойный путь, который ведет нас к цели - выходу на границы 1991-го года. К безопасной и мирной Украине".

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