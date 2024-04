У Тбілісі проходить марш проти "російського" законопроєкту про "іноагентів"

У вівторок увечері в Тбілісі відбувається марш, учасники якого виступають проти скандального закону про "іноагентів", схвалення якого загрожує конфліктом Грузії з ЄС.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на грузинський проєкт SOVA

Деталі: Учасники мітингу, які виступають проти ініційованого керівною партією "Грузинська мрія" законопроєкту про "іноагентів", пройдуть від Площі республіки до будівлі парламенту.

Реклама:

Учасники маршу вийшли з плакатами "Ні російському закону", маючи на увазі законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який називають "російським" через наслідування російського законодавства.

У людей, які зібрались на марш, можна помітити численні прапори Грузії та Європейського Союзу.

Huge turnout at the #NotoRussianLaw rally in Tbilisi today pic.twitter.com/UmdDZErHpl