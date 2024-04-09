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У Тбілісі проходить марш проти "російського" законопроєкту про "іноагентів"

Христина Бондарєва, Тетяна ОлійникВівторок, 9 квітня 2024, 18:50
У Тбілісі проходить марш проти російського законопроєкту про іноагентів
ФОТО: SOVA

У вівторок увечері в Тбілісі відбувається марш, учасники якого виступають проти скандального закону про "іноагентів", схвалення якого загрожує конфліктом Грузії з ЄС.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на грузинський проєкт SOVA

Деталі: Учасники мітингу, які виступають проти ініційованого керівною партією "Грузинська мрія" законопроєкту про "іноагентів", пройдуть від Площі республіки до будівлі парламенту.

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Учасники маршу вийшли з плакатами "Ні російському закону", маючи на увазі законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який називають "російським" через наслідування російського законодавства.

У людей, які зібрались на марш, можна помітити численні прапори Грузії та Європейського Союзу.

Організатори мітингу планують оприлюднити план дій для боротьби із законом, який рік тому "Грузинська мрія" відкликала після масових протестів.

Місцеві ЗМІ повідомляють про масштабну мобілізацію правоохоронців біля адміністрації уряду.

Марш проходить у День національної єдності Грузії. У ніч проти 9 квітня 1989 року радянська армія за допомогою танків, саперних лопат і отруйного газу розігнала мирну демонстрацію в Тбілісі за незалежність Грузії. Як наслідок загинула 21 особа. Сотні отруїлися чи отримали поранення.

Цього ж дня 1991 року в Грузії пройшов референдум, більшість учасників якого висловилися за незалежність.

Запропонований законопроєкт зобов’язує організації громадянського суспільства, які отримують понад 20% щорічного фінансування з джерел за межами Грузії, відкрито заявляти, що вони "переслідують інтереси іноземної держави".

Від них вимагатимуть реєстрацію як іноземних агентів і висуватимуть додаткові вимоги до звітності. Організації, які цього не зроблять, можуть отримати великі штрафи.

Очікують, що парламент Грузії розгляне так званий законопроєкт про "іноагентів" 15 квітня.

Президентка Саломе Зурабішвілі планує накласти на закон вето, але парламент має змогу подолати його. Зурабішвілі вважає ініціативу "саботажем" європейського майбутнього Грузії. 

Прем'єр-міністр Іраклій Кобахідзе дав зрозуміти, що всупереч негативній реакції суспільства й ЗМІ закон схвалять.

Читайте також пояснення "ЄвроПравди", навіщо влада Грузії йде на конфлікт з ЄС, висуваючи такі ініціативи.

Теми: Грузіямітинги
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