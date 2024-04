В Тбилиси проходит марш против "российского" законопроекта об "иноагентах"

Во вторник вечером в Тбилиси проходит марш, участники которого выступают против скандального закона об "иноагентах", одобрение которого грозит конфликтом Грузии с ЕС.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на грузинский проект SOVA

Детали: Участники митинга, выступающие против инициированного руководящей партией "Грузинская мечта" законопроекта об "иноагентах", пройдут от Площади республики к зданию парламента.

Участники марша вышли с плакатами "Нет российскому закону", имея в виду законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который называют "российским" из-за подражания российскому законодательству.

У людей, собравшихся на марш, можно увидеть многочисленные флаги Грузии и Европейского Союза.

Huge turnout at the #NotoRussianLaw rally in Tbilisi today pic.twitter.com/UmdDZErHpl