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В Тбилиси проходит марш против "российского" законопроекта об "иноагентах"

Кристина Бондарева, Татьяна ОлейникВторник, 9 апреля 2024, 18:50
В Тбилиси проходит марш против российского законопроекта об иноагентах
ФОТО: SOVA

Во вторник вечером в Тбилиси проходит марш, участники которого выступают против скандального закона об "иноагентах", одобрение которого грозит конфликтом Грузии с ЕС.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на грузинский проект SOVA

Детали: Участники митинга, выступающие против инициированного руководящей партией "Грузинская мечта" законопроекта об "иноагентах", пройдут от Площади республики к зданию парламента.

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Участники марша вышли с плакатами "Нет российскому закону", имея в виду законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который называют "российским" из-за подражания российскому законодательству.

У людей, собравшихся на марш, можно увидеть многочисленные флаги Грузии и Европейского Союза.

Организаторы митинга планируют обнародовать план действий по борьбе с законом, который год назад "Грузинская мечта" отозвала после массовых протестов.

Местные СМИ сообщают о масштабной мобилизации правоохранителей возле администрации правительства.

Марш проходит в День национального единства Грузии. В ночь на 9 апреля 1989 года советская армия с помощью танков, саперных лопастей и ядовитого газа разогнала мирную демонстрацию в Тбилиси за независимость Грузии. В результате погиб 21 человек. Сотни отравились или получили ранения.

В этот же день 1991 года в Грузии прошел референдум, большинство участников которого высказались за независимость.

Предложенный законопроект обязывает организации гражданского общества, получающие более 20% ежегодного финансирования из источников за пределами Грузии, открыто заявлять, что они "преследуют интересы иностранного государства".

От них потребуют регистрацию как иностранных агентов и будут выдвигать дополнительные требования к отчетности. Организации, которые этого не сделают, могут получить большие штрафы.

Ожидается, что парламент Грузии рассмотрит так называемый законопроект об "иноагентах" 15 апреля.

Президент Саломе Зурабишвили планирует наложить на закон вето, но парламент имеет возможность преодолеть его. Зурабишвили считает инициативу "саботажем" европейского будущего Грузии.

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе дал понять, что, вопреки негативной реакции общества и СМИ, закон одобрят.

Читайте также объяснения "ЕвроПравды", зачем власти Грузии идут на конфликт с ЕС, выдвигая такие инициативы.

Темы: Грузиямитинги
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