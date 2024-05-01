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Глава МЗС Латвії поділилась, як "коаліція дронів" забезпечуватиме потреби ЗСУ

Христина Бондарєва, Сергій СидоренкоСереда, 1 травня 2024, 15:55
Глава МЗС Латвії поділилась, як коаліція дронів забезпечуватиме потреби ЗСУ
міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже. Фото: Getty Images

Новопризначена міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже в інтерв’ю "Європейській правді" розповіла, як "коаліція дронів", яку співочолює її країна, буде забезпечувати потреби українських військовослужбовців.

Джерело: Байба Браже в інтерв’ю "Європейській правді"

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Деталі: Очільниця латвійського дипвідомства розповіла, що плани "коаліції дронів" узгоджуються з тим, що потрібно Україні, і це постійно змінюється.

"Вам потрібні не лише найдешевші FPV-дрони, а й більш досконалі безпілотники середньої дальності тощо. Ми шукаємо ці апарати, закуповуємо їх, за потреби шукаємо обладнання. А ще – виробництво та проєктування нових дронів. Все це ми робимо разом з українськими партнерами", – зазначила вона.

Міністерка додала, що є також фонд коаліції з розробки безпілотників, куди надходять внески інших країн, які пообіцяли для закупівлі дронів. 

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"Словом, ми працюємо, щоб Україна отримала цю техніку. Як я вже казала, Україні потрібні не лише можливості розвідки чи поодиноких атак. Вам потрібна здатність для проактивної оборони на великій і середній дальності", – сказала Браже.

Початково коаліція взяла на себе зобов'язання забезпечити 1 мільйон дронів до середини 2025 року. Однак, прогнозує міністерка, ця кількість може змінитися.

"Дешеві дрони – це одне, а більш просунуті безпілотники – це інше. Тож ми ще побачимо, чи це буде мільйон, чи інша кількість. Це залежатиме від того, що потрібно ЗСУ. А ми будемо пристосовуватися до цих потреб", – пояснила Браже.

Нагадаємо: Британія разом із Латвією очолює міжнародну "коаліцію дронів", утворену в рамках Контактної групи з питань оборони України.

У середині квітня стало відомо, що уряд Латвії ухвалив рішення про відправку першої партії безпілотників Україні в межах "коаліції дронів".

Дивіться повне інтерв’ю з главою МЗС Латвії Байбою Браже на Youtube-каналі "ЄвроПравди"

Теми: ЛатвіяУкраїна
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