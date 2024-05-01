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Глава МИД Латвии поделилась, как "коалиция дронов" будет обеспечивать потребности ВСУ

Кристина Бондарева, Сергей СидоренкоСреда, 1 мая 2024, 15:55
Глава МИД Латвии поделилась, как коалиция дронов будет обеспечивать потребности ВСУ
министр иностранных дел Латвии Байба Браже. Фото: Getty Images

Новоназначенный министр иностранных дел Латвии Байба Браже в интервью "Европейской правде" рассказала, как "коалиция дронов", которую возглавляет ее страна, будет обеспечивать потребности украинских военнослужащих.

Источник: Байба Браже в интервью "Европейской правде"

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Детали: Руководительница латвийского дипведомства рассказала, что планы "коалиции дронов" согласуются с тем, что нужно Украине, и это постоянно меняется.

"Вам нужны не только самые дешевые FPV-дроны, но и более совершенные беспилотники средней дальности и тому подобное. Мы ищем эти аппараты, закупаем их, при необходимости ищем оборудование. А еще – производство и проектирование новых дронов. Все это мы делаем вместе с украинскими партнерами", – отметила она.

Министр добавила, что есть также фонд коалиции по разработке беспилотников, куда поступают взносы других стран, которые пообещали для закупки дронов.

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"Словом, мы работаем, чтобы Украина получила эту технику. Как я уже говорила, Украине нужны не только возможности разведки или одиночных атак. Вам нужна способность для проактивной обороны на большой и средней дальности", – сказала Браже.

Изначально коалиция взяла на себя обязательства обеспечить 1 миллион дронов к середине 2025 года. Однако, прогнозирует министр, это количество может измениться.

"Дешевые дроны – это одно, а более продвинутые беспилотники – это другое. Поэтому мы еще увидим, будет ли это миллион или другое количество. Это будет зависеть от того, что нужно ВСУ. А мы будем приспосабливаться к этим потребностям", – пояснила Браже.

Напомним: Великобритания вместе с Латвией возглавляет международную "коалицию дронов", образованную в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины.

В середине апреля стало известно, что правительство Латвии приняло решение об отправке первой партии беспилотников Украине в рамках "коалиции дронов".

Смотрите полное интервью с главой МИД Латвии Байбой Браже на Youtube-канале "ЕвроПравды"

Темы: ЛатвияУкраина
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