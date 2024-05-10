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Морські дрони Magura вже потрощили Чорноморський флот РФ на $500 млн – Юсов

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 10 травня 2024, 12:06
Морські дрони Magura вже потрощили Чорноморський флот РФ на $500 млн – Юсов
Фото: Getty Images

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов повідомив, що українські морські безпілотники Магура V5 вже завдали збитки російському Чорноморському флоту на $500 млн.

Джерело: Юсов в ефірі національного телемарафону, пише Defense Express

Пряма мова Юсова: "Секрет українського морського безпілотника Magura V5 - у майстерності українських виробників. Вони змогли створити унікальний засіб знищення ворожого флоту і не тільки флоту, а й озброєння та особового складу на борту в момент знищення, в поєднанні з майстерністю операторів та фахівців Головного управління розвідки Міністерства оборони України, зокрема спецпідрозділу "Група 13" ГУР МО України".

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Деталі: Представник ГУР оцінив морський дрон як грізну зброю, чи не найефективнішу проти ворожого флоту під час повномасштабного вторгнення.

"На сьогоднішній день Чорноморський флот агресора вже зазнав збитків на суму понад 500 мільйонів доларів США в результаті дій спеціальних підрозділів Головного управління розвідки Міністерства оборони України, які використовують безпілотник "Магура V5", - зазначив Юсов.

Знати більше: Знайти і потопити. Як дрони Буданова Magura нищать російські кораблі

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше:

  • У березні повідомлялось, що після успішого полювання на російські катери й кораблі розробники морських дронів "Магура" планують розміщення на цих безпілотниках засобів ППО і, можливо, інших систем ураження.
  • У травні було помічено з кадрів російських ЗМІ, що морський безпілотник Magura V5, яким Спецпідрозділ Group 13 ГУР знищив російський швидкісний катер в Чорному морі 6 травня, є носієм зенітних ракет Р-73.
  • В Службі безпеці раніше розповідали, що модернізовані українські дрони тепер можуть доставити майже тонну вибухівки на понад 1000 кілометрів.

Теми: флотКримбезпілотники
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