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Морские дроны Magura уже уничтожили Черноморский флот РФ на $500 млн - Юсов

Станислав ПогориловПятница, 10 мая 2024, 12:06
Морские дроны Magura уже уничтожили Черноморский флот РФ на $500 млн - Юсов
Фото: Getty Images

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов сообщил, что украинские морские беспилотники Магура V5 уже нанесли ущерб российскому Черноморскому флоту на $500 млн.

Источник: Юсов в эфире национального телемарафона, пишет Defense Express

Прямая речь Юсова: "Секрет украинского морского беспилотника Magura V5 - в мастерстве украинских производителей. Они смогли создать уникальное средство уничтожения вражеского флота и не только флота, но и вооружения и личного состава на борту в момент уничтожения, в сочетании с мастерством операторов и специалистов Главного управления разведки Министерства обороны Украины, в частности спецподразделения "Группа 13" ГУР МО Украины".

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Детали: Представитель ГУР оценил морской дрон как грозное оружие, едва ли не самое эффективное против вражеского флота во время полномасштабного вторжения.

"На сегодняшний день Черноморский флот агрессора уже понес убытки на сумму более 500 миллионов долларов США в результате действий специальных подразделений Главного управления разведки Министерства обороны Украины, которые используют беспилотник „Магура V5", - отметил Юсов.

Узнать больше: Найти и потопить. Как дроны Буданова Magura уничтожают российские корабли

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Что предшествовало:

  • В марте сообщалось, что после успешной охоты на российские катера и корабли разработчики морских дронов "Магура" планируют размещение на этих беспилотниках средств ПВО и, возможно, других систем поражения.
  • В мае было замечено по кадрам российских СМИ, что морской беспилотник Magura V5, которым Спецподразделение Group 13 ГУР уничтожило российский скоростной катер в Черном море 6 мая, является носителем зенитных ракет Р-73.
  • В Службе безопасности ранее рассказывали, что модернизированные украинские дроны теперь могут доставить почти тонну взрывчатки на более 1000 километров.

Темы: флотКрымбеспилотники
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