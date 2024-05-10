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Ворог масовано обстрілює Харківщину: є загиблі й поранені серед цивільних – ОВА

Валентина РоманенкоП'ятниця, 10 травня 2024, 15:18
Ворог масовано обстрілює Харківщину: є загиблі й поранені серед цивільних – ОВА
ілюстративне фото

Прикордонні громади Харківщини перебувають під під посиленими масованими ворожими обстрілами, внаслідок чого є поранені та загиблі мирні мешканці.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Деталі: Очільник області пубілкує звіт по громадах.

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Пряма мова: "9:45 с. Бугаївка Вовчанської громади. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок. Без постраждалих.

Близько 10 ранку ворог обстріляв м. Вовчанськ, внаслідок чого травмовано 2 цивільні людини.

12:50 внаслідок обстрілу с. Черкаські Тишки Харківського району загинув 55-річний цивільний чоловік.

ВІДЕО ДНЯ

13:22 Вовчанськ. Окупант завдав удару по приватному будинку — поранено 60-річну жінку. Водночас внаслідок ворожого обстрілу приватного домоволодіння загинув цивільний чоловік, ще двоє зазнали травм — один із них під завалами будинку.

Передісторія:

Теми: Харківська областьвійна
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