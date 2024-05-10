Враг массированно обстреливает Харьковщину: есть погибшие и раненые гражданские – ОВА

Пограничные общины Харьковщины находятся под усиленными массированными вражескими обстрелами, в результате чего есть раненые и погибшие мирные жители.

Источник: председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов

Детали: Глава области публикует отчет по общинам.

Реклама:

Прямая речь: "9:45 с. Бугаевка Волчанской общины. В результате обстрела поврежден частный дом. Без пострадавших.

Около 10 утра враг обстрелял г. Волчанск, в результате чего травмированы 2 гражданских человека.

12:50 в результате обстрела с. Черкасские Тишки Харьковского района погиб 55-летний гражданский мужчина.

ВИДЕО ДНЯ

13:22 Волчанск. Оккупант нанес удар по частному дому - ранена 60-летняя женщина. В то же время в результате вражеского обстрела частного домовладения погиб гражданский мужчина, еще двое получили травмы - один из них под завалами дома.

Предыстория: