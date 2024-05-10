Критична фаза війни настане в найближчі 2 місяці – командувач Сухопутних військ

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Павлюк вважає, що найближчі два місяці будуть критичними на фронті, адже Росія кидає на фронт всю боєздатну техніку, поки в Україну не надійшла західна допомога.

Джерело: Павлюк в інтерв'ю The Economist

Деталі: За словами Павлюка, критична фаза війни настане в найближчі два місяці.

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Оскільки американська допомога тільки починає надходити на фронт, росіяни кидають туди всю боєздатну техніку, яка у них є, щоб випробувати виснажені і недостатньо забезпечені українські війська.

Пряма мова: "Росія знає, що якщо ми отримаємо достатньо зброї протягом місяця або двох, ситуація може обернутися проти них".

Деталі: За його словами, Україні терміново потрібно більше ППО, і очікувана поставка винищувачів F-16 на початку червня дасть значний імпульс. Але залишається невизначеним, чи отримає Україна новіші версії F-16 (блок 50 і далі), які необхідні для боротьби з російськими бомбардувальниками.

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Командувач вважає, що Росія і надалі зосереджуватиметься на Луганській та Донецькій областях. Але розвідка припускає, що незабаром російські війська розтягнуть оборону, атакуючи північно-східні райони Харківської та Сумської областей.

Павлюк вважає, що Росія перевіряє стійкість українських ліній оборони, перш ніж вибрати найбільш підходящий напрямок.

Також підкреслюють, що втрата Україною Очеретиного дозволила Росії прорвати першу лінію оборони і поставити під загрозу важливі шляхи постачання.

За словами Павлюка, до втрати позицій призвів "шалений" тиск, "перевага в повітрі" та співвідношення артилерії, яке сягало 20:1. Так, на всій протяжності фронту російські гармати випускають у сім разів більше снарядів, ніж українські.

Україна все ще утримує Часів Яр, який є ключем до групи міст, розташованих за ним. Однак, Павлюк стверджує, що втрата Часового Яру не матиме "вирішального значення"; це просто "звичайний міський населений пункт".

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