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Критическая фаза войны наступит в ближайшие 2 месяца – командующий Сухопутными войсками

Алена МазуренкоПятница, 10 мая 2024, 17:11
Критическая фаза войны наступит в ближайшие 2 месяца – командующий Сухопутными войсками
ПАВЛЮК, ФОТО ИЗ ФБ

Командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александр Павлюк считает, что ближайшие два месяца будут критическими на фронте, ведь Россия бросает на фронт всю боеспособную технику, пока в Украину не поступила западная помощь.

Источник: Павлюк в интервью The Economist

Детали: По словам Павлюка, критическая фаза войны наступит в ближайшие два месяца.

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Поскольку американская помощь только начинает поступать на фронт, россияне бросают туда всю боеспособную технику, которая у них есть, чтобы испытать истощенные и недостаточно обеспеченные украинские войска.

Прямая речь: "Россия знает, что если мы получим достаточно оружия в течение месяца или двух, ситуация может обернуться против них".

Детали: По его словам, Украине срочно нужно больше ПВО, и ожидаемая поставка истребителей F-16 в начале июня даст значительный импульс. Но остается неопределенным, получит ли Украина более новые версии F-16 (блок 50 и далее), которые необходимы для борьбы с российскими бомбардировщиками.

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Командующий считает, что Россия и в дальнейшем будет сосредотачиваться на Луганской и Донецкой областях. Но разведка предполагает, что вскоре российские войска растянут оборону, атакуя северо-восточные районы Харьковской и Сумской областей.

Павлюк считает, что Россия проверяет устойчивость украинских линий обороны, прежде чем выбрать наиболее подходящее направление.

Также подчеркивают, что потеря Украиной Очеретино позволила России прорвать первую линию обороны и поставить под угрозу важные пути снабжения.

По словам Павлюка, к потере позиций привело "безумное" давление, "преимущество в воздухе" и соотношение артиллерии, которое достигало 20:1. Так, на всей протяженности фронта российские пушки выпускают в семь раз больше снарядов, чем украинские.

Украина все еще удерживает Часов Яр, который является ключом к группе городов, расположенных за ним. Однако, Павлюк утверждает, что потеря Часового Яра не будет иметь "решающего значения"; это просто "обычный городской населенный пункт".

Напомним: 

  • Павлюк рассказал, что Украина планирует создать 10 новых бригад для подготовки к российскому наступлению. Часть из них – для потенциальной защиты Киева.
  • Командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-лейтенанта Александр Павлюк в интервью The Times подтвердил, что по данным украинских спецслужб, у России действительно есть план возможного захвата Харькова и Сум.
  • Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью The Economist также предположил, что Россия готовится к наступлению в районе Харьковской и Сумской областей на северо-востоке. По его словам, время этого зависит от прочности украинской обороны на Донбассе. Но он предполагает, что основное наступление России начнется "в конце мая или в начале июня".
  • Командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил, что Россия создает новую группировку войск в более 100 тысяч солдат, и не исключено, что летом враг попытается осуществить наступление на одном из направлений.

Темы: Вооруженные силывойнаоружие
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