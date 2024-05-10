Критическая фаза войны наступит в ближайшие 2 месяца – командующий Сухопутными войсками
Командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александр Павлюк считает, что ближайшие два месяца будут критическими на фронте, ведь Россия бросает на фронт всю боеспособную технику, пока в Украину не поступила западная помощь.
Источник: Павлюк в интервью The Economist
Детали: По словам Павлюка, критическая фаза войны наступит в ближайшие два месяца.
Поскольку американская помощь только начинает поступать на фронт, россияне бросают туда всю боеспособную технику, которая у них есть, чтобы испытать истощенные и недостаточно обеспеченные украинские войска.
Прямая речь: "Россия знает, что если мы получим достаточно оружия в течение месяца или двух, ситуация может обернуться против них".
Детали: По его словам, Украине срочно нужно больше ПВО, и ожидаемая поставка истребителей F-16 в начале июня даст значительный импульс. Но остается неопределенным, получит ли Украина более новые версии F-16 (блок 50 и далее), которые необходимы для борьбы с российскими бомбардировщиками.
Командующий считает, что Россия и в дальнейшем будет сосредотачиваться на Луганской и Донецкой областях. Но разведка предполагает, что вскоре российские войска растянут оборону, атакуя северо-восточные районы Харьковской и Сумской областей.
Павлюк считает, что Россия проверяет устойчивость украинских линий обороны, прежде чем выбрать наиболее подходящее направление.
Также подчеркивают, что потеря Украиной Очеретино позволила России прорвать первую линию обороны и поставить под угрозу важные пути снабжения.
По словам Павлюка, к потере позиций привело "безумное" давление, "преимущество в воздухе" и соотношение артиллерии, которое достигало 20:1. Так, на всей протяженности фронта российские пушки выпускают в семь раз больше снарядов, чем украинские.
Украина все еще удерживает Часов Яр, который является ключом к группе городов, расположенных за ним. Однако, Павлюк утверждает, что потеря Часового Яра не будет иметь "решающего значения"; это просто "обычный городской населенный пункт".
Напомним:
- Павлюк рассказал, что Украина планирует создать 10 новых бригад для подготовки к российскому наступлению. Часть из них – для потенциальной защиты Киева.
- Командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-лейтенанта Александр Павлюк в интервью The Times подтвердил, что по данным украинских спецслужб, у России действительно есть план возможного захвата Харькова и Сум.
- Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью The Economist также предположил, что Россия готовится к наступлению в районе Харьковской и Сумской областей на северо-востоке. По его словам, время этого зависит от прочности украинской обороны на Донбассе. Но он предполагает, что основное наступление России начнется "в конце мая или в начале июня".
- Командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил, что Россия создает новую группировку войск в более 100 тысяч солдат, и не исключено, что летом враг попытается осуществить наступление на одном из направлений.