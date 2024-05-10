Критическая фаза войны наступит в ближайшие 2 месяца – командующий Сухопутными войсками

Командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александр Павлюк считает, что ближайшие два месяца будут критическими на фронте, ведь Россия бросает на фронт всю боеспособную технику, пока в Украину не поступила западная помощь.

Источник: Павлюк в интервью The Economist

Детали: По словам Павлюка, критическая фаза войны наступит в ближайшие два месяца.

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Поскольку американская помощь только начинает поступать на фронт, россияне бросают туда всю боеспособную технику, которая у них есть, чтобы испытать истощенные и недостаточно обеспеченные украинские войска.

Прямая речь: "Россия знает, что если мы получим достаточно оружия в течение месяца или двух, ситуация может обернуться против них".

Детали: По его словам, Украине срочно нужно больше ПВО, и ожидаемая поставка истребителей F-16 в начале июня даст значительный импульс. Но остается неопределенным, получит ли Украина более новые версии F-16 (блок 50 и далее), которые необходимы для борьбы с российскими бомбардировщиками.

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Командующий считает, что Россия и в дальнейшем будет сосредотачиваться на Луганской и Донецкой областях. Но разведка предполагает, что вскоре российские войска растянут оборону, атакуя северо-восточные районы Харьковской и Сумской областей.

Павлюк считает, что Россия проверяет устойчивость украинских линий обороны, прежде чем выбрать наиболее подходящее направление.

Также подчеркивают, что потеря Украиной Очеретино позволила России прорвать первую линию обороны и поставить под угрозу важные пути снабжения.

По словам Павлюка, к потере позиций привело "безумное" давление, "преимущество в воздухе" и соотношение артиллерии, которое достигало 20:1. Так, на всей протяженности фронта российские пушки выпускают в семь раз больше снарядов, чем украинские.

Украина все еще удерживает Часов Яр, который является ключом к группе городов, расположенных за ним. Однако, Павлюк утверждает, что потеря Часового Яра не будет иметь "решающего значения"; это просто "обычный городской населенный пункт".

Напомним: