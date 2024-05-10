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Білий дім не очікує від наступу Росії на Харківщині серйозних проривів

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникП'ятниця, 10 травня 2024, 22:20
Білий дім не очікує від наступу Росії на Харківщині серйозних проривів
координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі. фото - getty images

Сполучені Штати очікують, що російські сили продовжать просування в межах своєї нової спроби наступу на півночі Харківської області, але не очікують "серйозних проривів".

Джерело: координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство AFP

Деталі: Коментуючи дії росіян на півночі Харківщини, Кірбі сказав, що США очікували наступу і що російські сили готувалася до нього під час тривалої затримки схвалення додаткової допомоги для України в Конгресі.

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"Росія, цілком можливо, здійснить подальші просування в найближчі тижні. Але ми не очікуємо якихось серйозних проривів, і з часом приплив американської допомоги дозволить Україні протистояти цим атакам протягом 2024 року", – додав представник Білого дому.

Він спрогнозував, що російські сили в подальшому збільшать інтенсивність вогню і перекинуть додаткові війська, "намагаючись створити неглибоку буферну зону вздовж українського кордону".

"Ми впевнені в українських (силах. – Ред.) і працюємо цілодобово, щоб забезпечити їх обладнанням, інструментами, зброєю, необхідною для захисту від цих атак", – запевнив Кірбі.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше в п'ятницю стало відомо, що російські окупаційні війська активізувалися на півночі Харківської області. Співрозмовники "Української правди" у військових колах стверджують, що російські окупаційні війська захопили чотири прикордонні селища на Харківщині.

Прикордонні громади області перебувають під під посиленими масованими ворожими обстрілами, внаслідок чого є поранені та загиблі мирні мешканці. З міста Вовчанська та навколишніх населених пунктів евакуюють населення.

Теми: СШАвійнаРосіяХарківська область
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