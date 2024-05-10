Белый дом не ожидает от наступления России на Харьковщине серьезных прорывов
Соединенные Штаты ожидают, что российские силы продолжат продвижение в рамках своей новой попытки наступления на севере Харьковской области, но не ожидают "серьезных прорывов".
Источник: координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство AFP
Детали: Комментируя действия россиян на севере Харьковщины, Кирби сказал, что США ожидали наступления и что российские силы готовилась к нему во время длительной задержки одобрения дополнительной помощи для Украины в Конгрессе.
"Россия, вполне возможно, осуществит дальнейшие продвижения в ближайшие недели. Но мы не ожидаем каких-то серьезных прорывов, и со временем приток американской помощи позволит Украине противостоять этим атакам в течение 2024 года", – добавил представитель Белого дома.
Он спрогнозировал, что российские силы в дальнейшем увеличат интенсивность огня и перебросят дополнительные войска, "пытаясь создать неглубокую буферную зону вдоль украинской границы".
"Мы уверены в украинских (силах. – Ред.) и работаем круглосуточно, чтобы обеспечить их оборудованием, инструментами, оружием, необходимым для защиты от этих атак", – заверил Кирби.
Ранее в пятницу стало известно, что российские оккупационные войска активизировались на севере Харьковской области. Собеседники "Украинской правды" в военных кругах утверждают, что российские оккупационные войска захватили четыре приграничных поселка на Харьковщине.
Пограничные громады области находятся под усиленными массированными вражескими обстрелами, в результате чего есть раненые и погибшие мирные жители. Из города Волчанска и окружающих населенных пунктов эвакуируют население.