Белый дом не ожидает от наступления России на Харьковщине серьезных прорывов

Соединенные Штаты ожидают, что российские силы продолжат продвижение в рамках своей новой попытки наступления на севере Харьковской области, но не ожидают "серьезных прорывов".

Источник: координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство AFP

Детали: Комментируя действия россиян на севере Харьковщины, Кирби сказал, что США ожидали наступления и что российские силы готовилась к нему во время длительной задержки одобрения дополнительной помощи для Украины в Конгрессе.

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"Россия, вполне возможно, осуществит дальнейшие продвижения в ближайшие недели. Но мы не ожидаем каких-то серьезных прорывов, и со временем приток американской помощи позволит Украине противостоять этим атакам в течение 2024 года", – добавил представитель Белого дома.

Он спрогнозировал, что российские силы в дальнейшем увеличат интенсивность огня и перебросят дополнительные войска, "пытаясь создать неглубокую буферную зону вдоль украинской границы".

"Мы уверены в украинских (силах. – Ред.) и работаем круглосуточно, чтобы обеспечить их оборудованием, инструментами, оружием, необходимым для защиты от этих атак", – заверил Кирби.

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Ранее в пятницу стало известно, что российские оккупационные войска активизировались на севере Харьковской области. Собеседники "Украинской правды" в военных кругах утверждают, что российские оккупационные войска захватили четыре приграничных поселка на Харьковщине.

Пограничные громады области находятся под усиленными массированными вражескими обстрелами, в результате чего есть раненые и погибшие мирные жители. Из города Волчанска и окружающих населенных пунктов эвакуируют население.