Волошин: Враг локализован в "серой зоне" на Харьковщине, она не расширяется

"Серая зона" в Харьковской области не расширяется, Вооруженные силы не дают россиянам продвинуться вглубь области.

Источник: представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона

Прямая речь Волошина: "Решением командования усилены наши оборонительные подразделения ВСУ, и оно уже реализуется.

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Противник локализован в "серой зоне", она не расширяется. Однако есть вопрос того, чтобы его до конца уничтожить и повылавливать в тех лесопосадках, где он мог спрятаться.

Детали: По словам Волошина, продолжаются оборонительные бои в районе населенных пунктов Липцы и Волчанск.

Также продолжаются бои и в приграничье, в районе тех населенных пунктов, которые находились фактически в "серой зоне".

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