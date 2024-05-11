Волошин: Враг локализован в "серой зоне" на Харьковщине, она не расширяется
"Серая зона" в Харьковской области не расширяется, Вооруженные силы не дают россиянам продвинуться вглубь области.
Источник: представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона
Прямая речь Волошина: "Решением командования усилены наши оборонительные подразделения ВСУ, и оно уже реализуется.
Противник локализован в "серой зоне", она не расширяется. Однако есть вопрос того, чтобы его до конца уничтожить и повылавливать в тех лесопосадках, где он мог спрятаться.
Детали: По словам Волошина, продолжаются оборонительные бои в районе населенных пунктов Липцы и Волчанск.
Также продолжаются бои и в приграничье, в районе тех населенных пунктов, которые находились фактически в "серой зоне".
Предыстория:
- 10 мая стало известно, что российские оккупационные войска активизировались на Харьковщине, там идут бои.
- Президент Зеленский во время брифинга с президентом Словакии Чапутовой подтвердил, что российские войска начали новую волну наступательных действий на Харьковском направлении.
- Министерство обороны Украины сообщило, что на север Харьковской области направили резервные подразделения.
- Утром российские захватчики возобновили штурмовые действия возле населенного пункта Глубокое на Харьковщине, Силы обороны ожидают усиления вражеского огня.