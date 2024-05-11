Глава МВС розповів про роботу поліції на Харківщині, де наступають росіяни
Очільник МВС Ігор Клименко розповів, що бійці відомства на Харківщині не лише знищують росіян, а й евакуюють цивільне населення.
Джерело: МВС з посиланням на Клименка
Деталі: За даними відомства, бійці спецпідрозділу "Омега" НГУ під час боїв у прикордонних громадах Харківщини знищили щонайменше 10 одиниць бронетехніки противника разом з десантом, автомобільну і спеціальну техніку.
Прикордонники разом з іншими воїнами відбили низку атак на різних напрямках та продовжують вести оборонні бої.
Пряма мова Клименка: "У складі Сил безпеки і оборони військовослужбовці ДПСУ та НГУ утримують позиції та дають відсіч загарбникам.
Поліцейські продовжують нести службу у громадах, які перебувають під обстрілами. За добу у Вовчанську задокументовано понад 30 воєнних злочинів.
Наразі силами поліції евакуйовано понад 300 осіб. Евакуаційні заходи тривають, команди працюють в надважких умовах.
Ворог намагається поширити паніку серед населення, розповсюджує фейки".
Передісторія:
- 10 травня стало відомо, що російські окупаційні війська активізувалися на Харківщині, там йдуть бої.
- Президент Зеленський під час брифінгу з президенткою Словаччини Чапутовою підтвердив, що російські війська розпочали нову хвилю наступальних дій на Харківському напрямку.
- Міністерство оборони України повідомило, що на північ Харківської області направили резервні підрозділи.
- Вранці 11 травня російські загарбники відновили штурмові дії біля населеного пункту Глибоке на Харківщині, Сили оборони очікують посилення ворожого вогню.