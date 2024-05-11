Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

Глава МВС розповів про роботу поліції на Харківщині, де наступають росіяни

Роман ПетренкоСубота, 11 травня 2024, 15:53
Глава МВС розповів про роботу поліції на Харківщині, де наступають росіяни
знищена російська техніка на харківщині, скриншот

Очільник МВС Ігор Клименко розповів, що бійці відомства на Харківщині не лише знищують росіян, а й евакуюють цивільне населення.

Джерело: МВС з посиланням на Клименка

Деталі: За даними відомства, бійці спецпідрозділу "Омега" НГУ під час боїв у прикордонних громадах Харківщини знищили щонайменше 10 одиниць бронетехніки противника разом з десантом, автомобільну і спеціальну техніку.

Реклама:

Прикордонники разом з іншими воїнами відбили низку атак на різних напрямках та продовжують вести оборонні бої.

Пряма мова Клименка: "У складі Сил безпеки і оборони військовослужбовці ДПСУ та НГУ утримують позиції та дають відсіч загарбникам.

Поліцейські продовжують нести службу у громадах, які перебувають під обстрілами. ​​За добу у Вовчанську задокументовано понад 30 воєнних злочинів.

ВІДЕО ДНЯ

Наразі силами поліції евакуйовано понад 300 осіб. Евакуаційні заходи тривають, команди працюють в надважких умовах.

Ворог намагається поширити паніку серед населення, розповсюджує фейки".

Передісторія:

Теми: КлименкоМВСХарківська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЗМІ написали, що гелікоптер з президентом Ірану впав через "технічну несправність

21 травня по всій Україні діятимуть графіки відключення світла – "Укренерго"

МОУ: Військовим не потрібно оновлювати свої дані – що робити, якщо Резерв+ показав "у розшуку"

Прем’єр Грузії спробував налякати протестувальників проблемами в Україні

Дуда порівняв смерть президента Ірану із загибеллю Качинського під Смоленськом

Арештували прикордонника, який застрелив порушника кордону на Закарпатті

Усі новини...
Клименко
Дані про сотні тисяч можливих ухилянтів є в базах поліції, їх вже перевіряють – Клименко
Глава МВС пояснив ситуацію щодо загиблих у Покровському районі й показав відео
Міністр внутрішніх справ виступає за регулювання використання трофейної зброї
Останні новини
21:16
Генштаб: На Харківському напрямку було 4 зіткнення, на Покровському – 32
20:52
На Київщині зменшать вуличне освітлення у вечірній та нічний час
20:43
Через зліт МіГ-31К по всій Україні оголошували третю за день повітряну тривогу
20:43
У США не планують відправляти свої військових інструкторів в Україну 
20:42
"Київстар" закупив генератори для роботи під час блекаутів: покриють до 15% потреби ключових сайтів
20:39
Армія РФ атакувала Херсонщину, постраждали двоє людей
20:28
Для автобусних перевізників приберуть бюрократію з відкриття маршрутів за кордон
20:26
МОН: У мережі поширюють фейковий лист про збір даних школярів для реєстру призовників
20:24
США засудили заклик прокурора МКС до арешту посадовців Ізраїлю
20:22
Попит на зарядні станції зріс на понад 700% – "Епіцентр"
Усі новини...
Реклама:
Реклама: