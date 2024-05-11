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Глава МВД рассказал о работе полиции на Харьковщине, где наступают россияне

Роман ПетренкоСуббота, 11 мая 2024, 15:53
Глава МВД рассказал о работе полиции на Харьковщине, где наступают россияне
уничтоженная российская техника на харьковщине, скриншот

Глава МВД Игорь Клименко рассказал, что бойцы ведомства на Харьковщине не только уничтожают россиян, но и эвакуируют гражданское население.

Источник: МВД со ссылкой на Клименко

Детали: По данным ведомства, бойцы спецподразделения "Омега" НГУ во время боев в приграничных общинах Харьковщины уничтожили не менее 10 единиц бронетехники противника вместе с десантом, автомобильную и специальную технику.

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Пограничники вместе с другими воинами отбили ряд атак на разных направлениях и продолжают вести оборонительные бои.

Прямая речь Клименко: "В составе Сил безопасности и обороны военнослужащие ГПСУ и НГУ удерживают позиции и дают отпор захватчикам.

Полицейские продолжают нести службу в громадах, которые находятся под обстрелами. За сутки в Волчанске задокументировано более 30 военных преступлений.

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Сейчас силами полиции эвакуированы более 300 человек. Эвакуационные мероприятия продолжаются, команды работают в сверхтяжелых условиях.

Враг пытается распространить панику среди населения, распространяет фейки".

Предыстория:

Темы: КлименкоМВДХарьковская область
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