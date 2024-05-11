Глава МВД рассказал о работе полиции на Харьковщине, где наступают россияне
Глава МВД Игорь Клименко рассказал, что бойцы ведомства на Харьковщине не только уничтожают россиян, но и эвакуируют гражданское население.
Источник: МВД со ссылкой на Клименко
Детали: По данным ведомства, бойцы спецподразделения "Омега" НГУ во время боев в приграничных общинах Харьковщины уничтожили не менее 10 единиц бронетехники противника вместе с десантом, автомобильную и специальную технику.
Пограничники вместе с другими воинами отбили ряд атак на разных направлениях и продолжают вести оборонительные бои.
Прямая речь Клименко: "В составе Сил безопасности и обороны военнослужащие ГПСУ и НГУ удерживают позиции и дают отпор захватчикам.
Полицейские продолжают нести службу в громадах, которые находятся под обстрелами. За сутки в Волчанске задокументировано более 30 военных преступлений.
Сейчас силами полиции эвакуированы более 300 человек. Эвакуационные мероприятия продолжаются, команды работают в сверхтяжелых условиях.
Враг пытается распространить панику среди населения, распространяет фейки".
Предыстория:
- 10 мая стало известно, что российские оккупационные войска активизировались на Харьковщине, там идут бои.
- Президент Зеленский во время брифинга с президентом Словакии Чапутовой подтвердил, что российские войска начали новую волну наступательных действий на Харьковском направлении.
- Министерство обороны Украины сообщило, что на север Харьковской области направили резервные подразделения.
- Утром российские захватчики возобновили штурмовые действия возле населенного пункта Глубокое на Харьковщине, Силы обороны ожидают усиления вражеского огня.