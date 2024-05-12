DeepState: Росіяни окупували шість селищ на Харківщині
Неділя, 12 травня 2024, 10:21
За даними аналітиків DeepState, російські окупанти захопили 6 населених пунктів у Харківській області.
Джерело: DeepState
Деталі: За даними платформи, ворог просунувся в Красногорівці, біля Володимирівки та окупував Стрілечу, Пильне, Красне, Борисівку, Огірцеве та Плетенівку.
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Аналітики підтвердили просування противника в Іванівському та околицях.
Передісторія:
- 10 травня стало відомо, що російські окупаційні війська активізувалися на Харківщині, там йдуть бої.
- Міністерство оборони повідомило, що на північ Харківської області направили резервні підрозділи.
- Вранці 11 травня російські загарбники відновили штурмові дії біля населеного пункту Глибоке на Харківщині, Сили оборони очікують посилення ворожого вогню.
- В ОСУВ "Хортиця" заявили, що "сіра зона" у Харківській області не розширюється, Збройні сили не дають росіянам просунутися вглиб області.