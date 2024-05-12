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DeepState: Росіяни окупували шість селищ на Харківщині

Роман ПетренкоНеділя, 12 травня 2024, 10:21
DeepState: Росіяни окупували шість селищ на Харківщині
deepstate

За даними аналітиків DeepState, російські окупанти захопили 6 населених пунктів у Харківській області.

Джерело: DeepState

Деталі: За даними платформи, ворог просунувся в Красногорівці, біля Володимирівки та окупував Стрілечу, Пильне, Красне, Борисівку, Огірцеве та Плетенівку.

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Аналітики підтвердили просування противника в Іванівському та околицях.

Передісторія:

Теми: Харківська область
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