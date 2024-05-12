Бої на Харківщині: вранці ворог продовжив штурми, посилив обстріли – джерело

У неділю 12 травня російські окупаційні війська у Харківській області ведуть штурмові дії на напрямках Пильне-Лук’янці та Огірцеве-Бугруватка, посилили обстріли, кидають в бій піхоту.

Джерело: співрозмовник "Української правди" у військових колах

Деталі: За словами джерела УП, станом на ранок, ворог вів постійні обстріли з різного важкого озброєння, зокрема застосовуючи авіацію та зенітно-ракетні комплекси.

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Сили оборони спостерігають тенденцію до посилення вогневого впливу. Також відмічався рух груп ворожої піхоти різної чисельності.

Пряма мова: "По них наноситься максимальне вогневе ураження, аби стримати просування. Ворог проводить штурмові дії на напрямках Пильне-Лук’янці та Огірцеве-Бугруватка".

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