Бої на Харківщині: вранці ворог продовжив штурми, посилив обстріли – джерело
У неділю 12 травня російські окупаційні війська у Харківській області ведуть штурмові дії на напрямках Пильне-Лук’янці та Огірцеве-Бугруватка, посилили обстріли, кидають в бій піхоту.
Джерело: співрозмовник "Української правди" у військових колах
Деталі: За словами джерела УП, станом на ранок, ворог вів постійні обстріли з різного важкого озброєння, зокрема застосовуючи авіацію та зенітно-ракетні комплекси.
Сили оборони спостерігають тенденцію до посилення вогневого впливу. Також відмічався рух груп ворожої піхоти різної чисельності.
Пряма мова: "По них наноситься максимальне вогневе ураження, аби стримати просування. Ворог проводить штурмові дії на напрямках Пильне-Лук’янці та Огірцеве-Бугруватка".
Передісторія:
- 10 травня стало відомо, що російські окупаційні війська активізувалися на Харківщині, там йдуть бої.
- Міністерство оборони повідомило, що на північ Харківської області направили резервні підрозділи.
- В ОСУВ "Хортиця" заявили, що "сіра зона" у Харківській області не розширюється, Збройні сили не дають росіянам просунутися вглиб області.
- 12 травня аналітики DeepState повідомили, російські окупанти захопили 6 населених пунктів у Харківській області.