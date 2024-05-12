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Бои на Харьковщине: утром враг продолжил штурмы, усилил обстрелы – источник

Валентина РоманенкоВоскресенье, 12 мая 2024, 11:22
Бои на Харьковщине: утром враг продолжил штурмы, усилил обстрелы – источник
скриншот

В воскресенье 12 мая российские оккупационные войска в Харьковской области ведут штурмовые действия на направлениях Пыльное-Лукьянцы и Огирцево-Бугроватка, усилили обстрелы, бросают в бой пехоту.

Источник: собеседник "Украинской правды" в военных кругах

Детали: По словам источника УП, по состоянию на утро, враг вел постоянные обстрелы из различного тяжелого вооружения, в частности применяя авиацию и зенитно-ракетные комплексы.

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Силы обороны наблюдают тенденцию к усилению огневого воздействия. Также отмечалось движение групп вражеской пехоты различной численности.

Прямая речь: "По ним наносится максимальное огневое поражение, чтобы сдержать продвижение. Враг проводит штурмовые действия на направлениях Пыльное-Лукьянцы и Огирцево-Бугруватка".

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Темы: Харьковская областьвойна
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