Бои на Харьковщине: утром враг продолжил штурмы, усилил обстрелы – источник

В воскресенье 12 мая российские оккупационные войска в Харьковской области ведут штурмовые действия на направлениях Пыльное-Лукьянцы и Огирцево-Бугроватка, усилили обстрелы, бросают в бой пехоту.

Источник: собеседник "Украинской правды" в военных кругах

Детали: По словам источника УП, по состоянию на утро, враг вел постоянные обстрелы из различного тяжелого вооружения, в частности применяя авиацию и зенитно-ракетные комплексы.

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Силы обороны наблюдают тенденцию к усилению огневого воздействия. Также отмечалось движение групп вражеской пехоты различной численности.

Прямая речь: "По ним наносится максимальное огневое поражение, чтобы сдержать продвижение. Враг проводит штурмовые действия на направлениях Пыльное-Лукьянцы и Огирцево-Бугруватка".

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