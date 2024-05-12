Бои на Харьковщине: утром враг продолжил штурмы, усилил обстрелы – источник
В воскресенье 12 мая российские оккупационные войска в Харьковской области ведут штурмовые действия на направлениях Пыльное-Лукьянцы и Огирцево-Бугроватка, усилили обстрелы, бросают в бой пехоту.
Источник: собеседник "Украинской правды" в военных кругах
Детали: По словам источника УП, по состоянию на утро, враг вел постоянные обстрелы из различного тяжелого вооружения, в частности применяя авиацию и зенитно-ракетные комплексы.
Силы обороны наблюдают тенденцию к усилению огневого воздействия. Также отмечалось движение групп вражеской пехоты различной численности.
Прямая речь: "По ним наносится максимальное огневое поражение, чтобы сдержать продвижение. Враг проводит штурмовые действия на направлениях Пыльное-Лукьянцы и Огирцево-Бугруватка".
Предыстория:
- 10 мая стало известно, что российские оккупационные войска активизировались на Харьковщине, там идут бои.
- Министерство обороны сообщило, что на север Харьковской области направили резервные подразделения.
- В ОСУВ "Хортица" заявили, что "серая зона" в Харьковской области не расширяется, Вооруженные силы не дают россиянам продвинуться вглубь области.
- 12 мая аналитики DeepState сообщили, российские оккупанты захватили 6 населенных пунктов в Харьковской области.