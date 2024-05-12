Держсекретар США: Україна здатна втримувати лінію фронту

Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен висловив упевненість, що українські війська здатні ефективно втримувати лінію фронту на сході України.

Джерело: Блінкен в інтерв'ю CBS News, коментуючи російські наступальні дії в Харківській області, пише "Європейська правда"

Деталі: За його словами, немає жодних сумнівів, що багатомісячна затримка із затвердженням додаткового фінансування та відправкою озброєнь в Україну від США "мала ціну".

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Пряма мова: "Ми робимо все можливе, щоб прискорити надання цієї допомоги. Європейці роблять те ж саме. Я переконаний, що Україна здатна ефективно втримувати лінію фронту на сході".

Більше деталей: Держсекретар США також висловив впевненість, що Київ здатен продовжувати користатися перевагами, досягнутими в Чорному морі, "годуючи світ" так, як це було до широкомасштабного вторгнення РФ, а також "тримати російські сили під загрозою, зокрема в Криму, щоб їм було важче продовжувати цю агресію".

"Для цього ми надаємо озброєння, але це складний момент. Ми нікуди не дінемося, як і понад 50 країн, які підтримують Україну. Ця допомога триватиме, і якщо Путін думає, що зможе пережити Україну, пережити її прихильників, то він помиляється", – наголосив Блінкен.

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Що передувало: Раніше Білий дім заявив, що російські сили продовжать просування в межах своєї нової спроби наступу на півночі Харківської області, але не очікує "серйозних проривів".

10 травня стало відомо, що російські окупаційні війська активізувалися на Харківщині, там йдуть бої. Міністерство оборони повідомило, що на північ Харківської області направили резервні підрозділи.

Головком Олександр Сирський запевнив, що українське військо знає плани ворога і гнучко реагує на всі дії РФ, проте ситуацію в Харківській області називає "суттєво загостреною".