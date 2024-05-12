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Госсекретарь США: Украина способна удерживать линию фронта

Андрей Синявский, Катерина ТищенкоВоскресенье, 12 мая 2024, 20:19
Госсекретарь США: Украина способна удерживать линию фронта
Энтони Блинкен, фото AFP via Getty Images

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен выразил уверенность, что украинские войска способны эффективно удерживать линию фронта на востоке Украины.

Источник: Блинкен в интервью CBS News, комментируя российские наступательные действия в Харьковской области, пишет "Европейская правда"

Детали: По его словам, нет никаких сомнений, что многомесячная задержка с утверждением дополнительного финансирования и отправкой вооружений в Украину от США "имела цену".

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Прямая речь: "Мы делаем все возможное, чтобы ускорить предоставление этой помощи. Европейцы делают то же самое.

Я убежден, что Украина способна эффективно удерживать линию фронта на востоке".

Больше деталей: Госсекретарь США также выразил уверенность, что Киев способен продолжать пользоваться преимуществами, достигнутыми в Черном море, "кормя мир" так, как это было до широкомасштабного вторжения РФ, а также "держать российские силы под угрозой, в частности в Крыму, чтобы им было труднее продолжать эту агрессию".

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"Для этого мы предоставляем вооружение, но это сложный момент. Мы никуда не денемся, как и более 50 стран, которые поддерживают Украину. Эта помощь будет продолжаться, и если Путин думает, что сможет пережить Украину, пережить ее сторонников, то он ошибается", – подчеркнул Блинкен.

Что предшествовало: Ранее Белый дом заявил, что российские силы продолжат продвижение в рамках своей новой попытки наступления на севере Харьковской области, но не ожидает "серьезных прорывов".

Напомним, 10 мая стало известно, что российские оккупационные войска активизировались на Харьковщине, там идут бои. Министерство обороны сообщило, что на север Харьковской области направили резервные подразделения.

Главком Александр Сырский заверил, что украинское войско знает планы врага и гибко реагирует на все действия РФ, однако ситуацию в Харьковской области называет "существенно обостренной".

Темы: СШАвойнаХарьковская область
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