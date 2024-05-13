Голова МВА: Фортифікації навколо Вовчанська будували, але не так щільно через постійні обстріли

Голова Вовчанської міської військової адміністрації Тамаз Гамбарашвілі запевнив, що фортифікаційні споруди навколо міста на кордоні з РФ побудували, однак через постійні обстріли "можливо, не так щільно".

Джерело: Гамбарашвілі в ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода.Ранок)

Пряма мова: "Фортифікаційні споруди були побудовані. І зараз будуються, зміцнюються. Але ж ситуація була і є вкрай важка. Тому що саме місто дуже близько до кордону. І вести якісь будівельні роботи зараз прямо на кордоні дуже важко".

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Деталі: Повідомляється, що Гамбарашвілі подякував усім будівельникам, котрі працювали в таких складних умовах.

На уточнювальне запитання ведучої про те, які роботи проводилися до наступу російських сил, у МВА відповіли, що "можливо будівництво не було таким щільним".

"Все було побудовано. Але, можливо, не так щільно. Вовчанськ після деокупації півтора року перебуває під постійним обстрілом. І мінометів, і артилерії. Тому я ще раз повторюю: від Вовчанська до кордону 4 кілометри. Було вкрай важко будувати фортифікаційні споруди. Але ще раз наголошую: дякую всім будівельникам і військовим, які базувались на цих об’єктах. І доклали максимум зусиль, щоб зробити фортифікаційні споруди".

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