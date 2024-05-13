Председатель МВА: Фортификации вокруг Волчанска строили, но не так плотно из-за постоянных обстрелов

Глава Волчанской городской военной администрации Тамаз Гамбарашвили заверил, что фортификационные сооружения вокруг города на границе с РФ построили, однако из-за постоянных обстрелов "возможно, не так плотно".

Источник: Гамбарашвили в эфире Радио Свобода (проект Свобода.Утро)

Прямая речь: "Фортификационные сооружения были построены. И сейчас строятся, укрепляются. Но ситуация была и есть крайне тяжелая. Потому что сам город очень близко к границе. И вести какие-то строительные работы сейчас прямо на границе очень трудно".

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Детали: Сообщается, что Гамбарашвили поблагодарил всех строителей, которые работали в таких сложных условиях.

На уточняющий вопрос ведущей о том, какие работы проводились до наступления российских сил, в МВА ответили, что "возможно строительство не было таким плотным".

"Все было построено. Но, возможно, не так плотно. Волчанск после деоккупации полтора года находится под постоянным обстрелом. И минометов, и артиллерии. Поэтому я еще раз повторяю: от Волчанска до границы 4 километра. Было крайне трудно строить фортификационные сооружения. Но еще раз подчеркиваю: спасибо всем строителям и военным, которые базировались на этих объектах. И приложили максимум усилий, чтобы сделать фортификационные сооружения".

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