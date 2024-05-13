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Председатель МВА: Фортификации вокруг Волчанска строили, но не так плотно из-за постоянных обстрелов

Анастасия ПроцПонедельник, 13 мая 2024, 11:53
Председатель МВА: Фортификации вокруг Волчанска строили, но не так плотно из-за постоянных обстрелов
Строительство укреплений на Харьковщине август 2023 года: Фото: Алексей Кулеба

Глава Волчанской городской военной администрации Тамаз Гамбарашвили заверил, что фортификационные сооружения вокруг города на границе с РФ построили, однако из-за постоянных обстрелов "возможно, не так плотно".

Источник: Гамбарашвили в эфире Радио Свобода (проект Свобода.Утро)

Прямая речь: "Фортификационные сооружения были построены. И сейчас строятся, укрепляются. Но ситуация была и есть крайне тяжелая. Потому что сам город очень близко к границе. И вести какие-то строительные работы сейчас прямо на границе очень трудно".

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Детали: Сообщается, что Гамбарашвили поблагодарил всех строителей, которые работали в таких сложных условиях.

На уточняющий вопрос ведущей о том, какие работы проводились до наступления российских сил, в МВА ответили, что "возможно строительство не было таким плотным".

"Все было построено. Но, возможно, не так плотно. Волчанск после деоккупации полтора года находится под постоянным обстрелом. И минометов, и артиллерии. Поэтому я еще раз повторяю: от Волчанска до границы 4 километра. Было крайне трудно строить фортификационные сооружения. Но еще раз подчеркиваю: спасибо всем строителям и военным, которые базировались на этих объектах. И приложили максимум усилий, чтобы сделать фортификационные сооружения".

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Напомним: 

  • 9 апреля Зеленский в Харьковской области ознакомился с процессом возведения оборонительных сооружений и укреплений вблизи границы с Россией.
  • 6 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что строительство оборонительных сооружений на всех направлениях должно быть завершено "за пару месяцев", а на некоторых направлениях до 98% работ уже выполнено.
  • С начала 2024 года из резервного фонда госбюджета на фортификации было выделено 20 миллиардов гривен. Дополнительный ресурс из других источников финансирования составил еще 10,7 миллиарда гривен.
  • 30 ноября 2023 года Зеленский в Запорожье провел совещание с военным руководством по строительству фортификационных сооружений на "всех основных направлениях". Сообщалось, что Харьковщина - это Купянское направление, также оборонительная линия Купянск - Лиман. И вся Харьковщина.

Темы: Харьковская область
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