Внаслідок обстрілів Харківщини окупантами є загиблий і поранені
Внаслідок російських обстрілів прикордоння Харківщини 13 травня щонайменше ода людина загинула, ще четверо мирних мешканців поранено.
Джерело: керівник Харківської облдержадміністрації Олег Синєгубов у Telegram
Деталі: За даними очільника області, приблизно о 16.40 окупанти завдали удару по фермі у Коротичах Харківського району.
Один цивільний чоловік загинув, троє отримали поранення. Дані встановлюються.
У цей же час після ворожого удару по Липцях медики надали допомогу 71-річній жінці та шпиталізували до медичної установи.
Що передувало: 10 травня стало відомо, що російські окупаційні війська активізувалися на Харківщині. Там тривають інтенсивні бої. Ворог окупував низку населених пунктів у "сірій" зоні. Сили оборони спрямовують на Харківщину додаткові резерви.
Триває евакуація цивільного населення з громад прикордоння області.