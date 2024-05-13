Внаслідок обстрілів Харківщини окупантами є загиблий і поранені

Внаслідок російських обстрілів прикордоння Харківщини 13 травня щонайменше ода людина загинула, ще четверо мирних мешканців поранено.

Джерело: керівник Харківської облдержадміністрації Олег Синєгубов у Telegram

Деталі: За даними очільника області, приблизно о 16.40 окупанти завдали удару по фермі у Коротичах Харківського району.

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Один цивільний чоловік загинув, троє отримали поранення. Дані встановлюються.

У цей же час після ворожого удару по Липцях медики надали допомогу 71-річній жінці та шпиталізували до медичної установи.

Що передувало: 10 травня стало відомо, що російські окупаційні війська активізувалися на Харківщині. Там тривають інтенсивні бої. Ворог окупував низку населених пунктів у "сірій" зоні. Сили оборони спрямовують на Харківщину додаткові резерви.

ВІДЕО ДНЯ

Триває евакуація цивільного населення з громад прикордоння області.