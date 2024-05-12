Росіяни проводять наступальні операції на північний захід від Липців – ОСУВ "Хортиця"

Російські війська на півночі Харківщини станом на вечір неділі проводять наступальні операції на північний захід від села Липці.

Джерело: речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Наразі російська армія проводить наступальні операції штурмовими групами на північний захід від Липців, а також намагається просуватися в районах, які відокремлені від району на північ від Липців, де російські війська намагалися досягти певних успіхів".

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Деталі: Волошин також запевнив, що "Сили оборони України діють на підготовлених оборонних рубежах, здійснюється вогневе ураження з завданням зірвати повністю ворожий наступ та знищити ворога, який вклинюється в нашу оборону". Також, за його словами, прийнято рішення про посилення українських бойових підрозділів у цьому районі.

Водночас речник не підтвердив інформацію про окупацію російськими військами 6 населених пунктів на півночі Харківщини, про що раніше повідомляв аналітичний проєкт DeepState.

"Про окупацію населених пунктів говорити поки що зарано, ми підтверджувати не будемо", - сказав він.

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Разом з тим, речник ОСУВ "Хортиця" зазначив, що міська влада Вовчанська "спростувала інформацію про захід окупантів у місто, наразі там тривають обстріли й бої".

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