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В результате обстрелов Харьковщины оккупантами есть погибший и раненые

Валентина РоманенкоПонедельник, 13 мая 2024, 17:57
В результате обстрелов Харьковщины оккупантами есть погибший и раненые
последствия обстрелов Харьковщины. фото ОВА

В результате российских обстрелов приграничья Харьковщины 13 мая по меньшей мере один человек погиб, еще четверо мирных жителей ранены.

Источник: руководитель Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов в Telegram

Детали: По данным главы области, примерно в 16.40 оккупанты нанесли удар по ферме в Коротичах Харьковского района.

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Один гражданский мужчина погиб, трое получили ранения. Данные устанавливаются.

В это же время после вражеского удара по Липцах медики оказали помощь 71-летней женщине и госпитализировали в медицинское учреждение.

Что предшествовало: 10 мая стало известно, что российские оккупационные войска активизировались на Харьковщине. Там продолжаются интенсивные бои. Враг оккупировал ряд населенных пунктов в "серой" зоне. Силы обороны направляют на Харьковщину дополнительные резервы.

ВИДЕО ДНЯ

Продолжается эвакуация гражданского населения из общин приграничья области.

Темы: Харьковская областьвойна
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