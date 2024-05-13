Російські снайпери обстріляли авто поліцейських під час евакуації з Вовчанська

Російські снайпери обстріляли броньований автомобіль поліцейських, які прямували евакуювати людей з-під обстрілів у місті Вовчанськ на Харківщині.

Джерело: Національна поліція України з посиланням на начальника відділу поліції № 1 Чугуївського районного управління поліції Максима Стецина

Пряма мова поліцейського: "Ми заїхали на вулицю, звідки треба було забрати громадян, почули постріли у свій бік з околиць Вовчанська. У нас було влучання у лобове скло, де сидів водій, а також пасажирські вікна та двері. Коли ми повернули, то нам пробили колесо і в слід також стріляли".

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Деталі: За даними пресслужби, броньований позашляховик Toyota Hilux, який пів року тому передав у відділ уряд США врятував життя трьох поліцейських.

Автомобіль продовжує забезпечувати евакуацію.

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Що передувало: 10 травня стало відомо, що російські окупаційні війська активізувалися на Харківщині. Там тривають інтенсивні бої. Ворог окупував низку населених пунктів у "сірій" зоні. Сили оборони спрямовують на Харківщину додаткові резерви.

Триває евакуація цивільного населення з громад прикордоння області.