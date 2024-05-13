Российские снайперы обстреляли авто полицейских во время эвакуации из Волчанска

Российские снайперы обстреляли бронированный автомобиль полицейских, следовавших эвакуировать людей из-под обстрелов в городе Волчанск Харьковской области.

Источник: Национальная полиция Украины со ссылкой на начальника отдела полиции №1 Чугуевского районного управления полиции Максима Стецина

Прямая речь полицейского: "Мы заехали на улицу, откуда нужно было забрать граждан, услышали выстрелы в свою сторону из окрестностей Волчанска. У нас было попадание в лобовое стекло, где сидел водитель, а также пассажирские окна и двери. Когда мы вернули, то нам пробили колесо и в след также стреляли".

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Детали: По данным прессслужбы, бронированный внедорожник Toyota Hilux, полгода назад передавший в отдел правительство США спасло жизнь трех полицейских.

Автомобиль продолжает обеспечивать эвакуацию.

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Что предшествовало: 10 мая стало известно, что российские оккупационные войска активизировались на Харьковщине. Там продолжаются интенсивные бои. Враг оккупировал ряд населенных пунктов в "серой" зоне. Силы обороны направляют на Харьковщину дополнительные резервы.

Продолжается эвакуация гражданского населения из общин приграничья области.