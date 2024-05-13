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Литвиненко: Загрози нападу на Харків немає

Тетяна ОлійникПонеділок, 13 травня 2024, 22:29
Литвиненко: Загрози нападу на Харків немає
Олександр Литвиненко. Фото - РНБО

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Литвиненко повідомив, що Україна не бачить ризику російського нападу на Харків попри нові наступальні дії на область.

Джерело: Литвиненко в інтерв'ю AFP пише Barron's

Деталі: Литвиненко повідомляє виданню, що наразі тривають бойові дії в прикордонні з Росією в Харківській області.

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Пряма мова: "Можна сказати, що загрози нападу на місто Харкова ми не бачимо".

"Але росіян дуже багато, досить багато. Близько 50 тисяч було на кордоні. Зараз їх набагато більш як 30 тисяч".

Деталі: За його словами, російський наступ, ймовірно, був спрямований на створення "буферної зони", щоб обмежити можливості України завдавати ударів по прикордонних регіонах Росії.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: 10 травня стало відомо, що російські окупаційні війська активізувалися на Харківщині. Там тривають інтенсивні бої. Ворог окупував низку населених пунктів у "сірій" зоні. Сили оборони спрямовують на Харківщину додаткові резерви.

Триває евакуація цивільного населення з громад прикордоння області.

Теми: ХарківРНБОХарківська областьбойові дії
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