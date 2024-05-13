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Литвиненко: Угрозы нападения на Харьков нет

Татьяна ОлейникПонедельник, 13 мая 2024, 22:29
Литвиненко: Угрозы нападения на Харьков нет
Александр Литвиненко. Фото - СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Литвиненко сообщил, что Украина не видит риска российского нападения на Харьков, несмотря на новые наступательные действия на область.

Источник: Литвиненко в интервью AFP пишет Barron's

Детали: Литвиненко сообщает изданию, что в настоящее время продолжаются боевые действия в приграничных с Россией в Харьковской области.

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Прямая речь: "Можно сказать, что угрозы нападения на город Харькова мы не видим".

"Но россиян очень много, достаточно много. Около 50 тысяч было на границе. Сейчас их гораздо больше 30 тысяч".

Детали: По его словам, российское наступление, вероятно, было направлено на создание "буферной зоны", чтобы ограничить возможности Украины наносить удары по приграничным регионам России.

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Что предшествовало: 10 мая стало известно, что российские оккупационные войска активизировались на Харьковщине. Там продолжаются интенсивные бои. Враг оккупировал ряд населенных пунктов в "серой" зоне. Силы обороны направляют на Харьковщину дополнительные резервы.

Продолжается эвакуация гражданского населения из общин приграничья области.

Темы: ХарьковСНБОХарьковская областьбоевые действия
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