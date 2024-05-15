Путін пояснив призначення Білоусова міністром оборони РФ
Російський правитель Володимир Путін пов'язав призначення Андрія Білоусова міністром оборони РФ зі зростанням витрат на військову сферу.
Джерело: Путін на зустрічі з командувачами військ військових округів 15 травня, цитує "РИА Новости"
Пряма мова: "Новим міністром оборони призначено Білоусова Андрія Ремовича. Пов'язано це не в останню чергу з тим, що витрати на військову складову зростають".
Деталі: Керівник РФ заявив, що 2024 року сукупні видатки на оборону і безпеку становитимуть 8,7%, "можливо, буде трохи більше".
Повідомляють, що Путін "доручив розпорядитися коштами, що виділяються для Міноборони, дбайливо й ефективно".
"Взаємовідношення між гарматами і маслом має бути органічно вписане в загальну стратегію розвитку", - цитує його російське пропагандистське видання.
Що передувало: 12 травня стало відомо, що російський правитель Володимир Путін пропонує призначити першого віцепрем'єра Андрія Білоусова міністром оборони замість Сергія Шойгу.
Шойгу займав цю посаду з 2012 року.
Водночас Путін призначив Шойгу секретарем Радбезу РФ, а попереднього секретаря Радбезу Миколу Патрушева звільнив "у зв'язку з переходом на іншу роботу".
Білоусов заявив про необхідність підвищення ефективності виконання держоборонзамовлення - щоб повністю забезпечити весь бойовий склад РФ усіма видами забезпечення.