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Путін пояснив призначення Білоусова міністром оборони РФ

Валентина РоманенкоСереда, 15 травня 2024, 15:42
Путін пояснив призначення Білоусова міністром оборони РФ
фото з сайту "РИА Новости"

Російський правитель Володимир Путін пов'язав призначення Андрія Білоусова міністром оборони РФ зі зростанням витрат на військову сферу.

Джерело: Путін на зустрічі з командувачами військ військових округів 15 травня, цитує "РИА Новости"

Пряма мова: "Новим міністром оборони призначено Білоусова Андрія Ремовича. Пов'язано це не в останню чергу з тим, що витрати на військову складову зростають".

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Деталі: Керівник РФ заявив, що 2024 року сукупні видатки на оборону і безпеку становитимуть 8,7%, "можливо, буде трохи більше".

Повідомляють, що Путін "доручив розпорядитися коштами, що виділяються для Міноборони, дбайливо й ефективно".

"Взаємовідношення між гарматами і маслом має бути органічно вписане в загальну стратегію розвитку", - цитує його російське пропагандистське видання.

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Що передувало: 12 травня стало відомо, що російський правитель Володимир Путін пропонує призначити першого віцепрем'єра Андрія Білоусова міністром оборони замість Сергія Шойгу.

Шойгу займав цю посаду з 2012 року.

Водночас Путін призначив Шойгу секретарем Радбезу РФ, а попереднього секретаря Радбезу Миколу Патрушева звільнив "у зв'язку з переходом на іншу роботу".

Білоусов заявив про необхідність підвищення ефективності виконання держоборонзамовлення - щоб повністю забезпечити весь бойовий склад РФ усіма видами забезпечення.

Теми: Путінвійна
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