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Путин объяснил назначение Белоусова министром обороны РФ

Валентина РоманенкоСреда, 15 мая 2024, 15:42
Путин объяснил назначение Белоусова министром обороны РФ
фото с сайта "РИА Новости"

Российский правитель Владимир Путин связал назначение Андрея Белоусова министром обороны РФ с ростом расходов на военную сферу.

Источник: Путин на встрече с командующими войсками военных округов 15 мая, цитирует "РИА Новости"

Прямая речь: "Новым министром обороны назначен Белоусов Андрей Рэмович. Связано это не в последнюю очередь с тем, что расходы на военную составляющую растут".

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Детали: Руководитель РФ заявил, что в 2024 году совокупные расходы на оборону и безопасность составят 8,7%, "может быть, будет чуть-чуть больше".

Сообщается, что Путин "поручил распорядиться выделяемыми для Минобороны средствами рачительно и эффективно".

"Взаимоотношение между пушками и маслом должно быть органически вписано в общую стратегию развития", – цитирует его российское пропагандистское издание.

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Что предшествовало: 12 мая стало известно, что российский правитель Владимир Путин предлагает назначить первого вице-премьера Андрея Белоусова министром обороны вместо Сергея Шойгу.

Шойгу занимал эту должность с 2012 года.

В то же время Путин назначил Шойгу секретарем Совбеза РФ, а предыдущего секретаря Совбеза Николая Патрушева уволил "в связи с переходом на другую работу".

Белоусов заявил о необходимости повышения эффективности выполнения гособоронзаказа – чтобы полностью обеспечить весь боевой состав РФ  всеми видами довольствия.

Темы: Путинвойна
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