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За час зведення фортифікацій на Харківщині загинули 4 будівельника – ОВА

Євген КізіловЧетвер, 16 травня 2024, 21:48
За час зведення фортифікацій на Харківщині загинули 4 будівельника – ОВА
Фортифікаційні споруди в Богодухівському районі, Харківська область, грудень 2023 року. Фото: Командування Об’єднаних сил ЗСУ

Чотири людини загинули та 15 отримали поранення через ворожі обстріли, коли працювали на будівництві захисних споруд у Харківській області.

Джерело: голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в ефірі youtube-каналу "Української правди"

Деталі: За його словами, крім того, через постійні атаки росіян українські цивільні підприємства при будівництві фотрифікаційних споруд на Харківщині втратили техніки більше ніж на 30 мільйонів гривень.

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Що передувало: 13 травня очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що на його доручення має відбутися засідання, де всі учасники будівництва фортифікаційних споруд в області прозвітують про виконані роботи.

Передісторія:

  • 10 травня стало відомо, що російські окупаційні війська активізувалися на Харківщині. Ворог окупував низку населених пунктів у "сірій" зоні. Сили оборони спрямовують на Харківщину додаткові резерви.
  • Триває евакуація цивільного населення з громад прикордоння області.
  • Голова Вовчанської міської військової адміністрації Тамаз Гамбарашвілі 13 травня запевнив, що фортифікаційні споруди навколо міста на кордоні з РФ побудували, однак через постійні обстріли "можливо, не так щільно".

Теми: ФотрифікаціїХарківська областьбудівництвовійна
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