За час зведення фортифікацій на Харківщині загинули 4 будівельника – ОВА

Чотири людини загинули та 15 отримали поранення через ворожі обстріли, коли працювали на будівництві захисних споруд у Харківській області.

Джерело: голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в ефірі youtube-каналу "Української правди"

Деталі: За його словами, крім того, через постійні атаки росіян українські цивільні підприємства при будівництві фотрифікаційних споруд на Харківщині втратили техніки більше ніж на 30 мільйонів гривень.

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Що передувало: 13 травня очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що на його доручення має відбутися засідання, де всі учасники будівництва фортифікаційних споруд в області прозвітують про виконані роботи.

Передісторія: