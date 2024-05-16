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За время возведения фортификаций на Харьковщине погибли 4 строителя – ОВА

Евгений КизиловЧетверг, 16 мая 2024, 21:48
За время возведения фортификаций на Харьковщине погибли 4 строителя – ОВА
Фортификационные сооружения в Богодуховском районе, Харьковская область, декабрь 2023 года. Фото: Командование Объединенных сил ВСУ

Четыре человека погибли и 15 получили ранения из-за вражеских обстрелов, когда работали на строительстве защитных сооружений в Харьковской области.

Источник: председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в эфире youtube-канала "Украинской правды"

Детали: По его словам, кроме того, из-за постоянных атак россиян украинские гражданские предприятия при строительстве фотрификационных сооружений на Харьковщине потеряли техники более чем на 30 миллионов гривен.

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Что предшествовало: 13 мая глава Харьковской ОГА Олег Синегубов заявил, что по его поручению должно состояться заседание, где все участники строительства фортификационных сооружений в области отчитаются о выполненных работах.

Предыстория:

  • 10 мая стало известно, что российские оккупационные войска активизировались на Харьковщине. Враг оккупировал ряд населенных пунктов в "серой" зоне. Силы обороны направляют на Харьковщину дополнительные резервы.
  • Продолжается эвакуация гражданского населения из общин приграничья области.
  • Глава Волчанской городской военной администрации Тамаз Гамбарашвили 13 мая заверил, что фортификационные сооружения вокруг города на границе с РФ построили, однако из-за постоянных обстрелов "возможно, не так плотно".

Темы: ФотрификацииХарьковская областьстроительствовойна
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