За время возведения фортификаций на Харьковщине погибли 4 строителя – ОВА
Четыре человека погибли и 15 получили ранения из-за вражеских обстрелов, когда работали на строительстве защитных сооружений в Харьковской области.
Источник: председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в эфире youtube-канала "Украинской правды"
Детали: По его словам, кроме того, из-за постоянных атак россиян украинские гражданские предприятия при строительстве фотрификационных сооружений на Харьковщине потеряли техники более чем на 30 миллионов гривен.
Что предшествовало: 13 мая глава Харьковской ОГА Олег Синегубов заявил, что по его поручению должно состояться заседание, где все участники строительства фортификационных сооружений в области отчитаются о выполненных работах.
Предыстория:
- 10 мая стало известно, что российские оккупационные войска активизировались на Харьковщине. Враг оккупировал ряд населенных пунктов в "серой" зоне. Силы обороны направляют на Харьковщину дополнительные резервы.
- Продолжается эвакуация гражданского населения из общин приграничья области.
- Глава Волчанской городской военной администрации Тамаз Гамбарашвили 13 мая заверил, что фортификационные сооружения вокруг города на границе с РФ построили, однако из-за постоянных обстрелов "возможно, не так плотно".