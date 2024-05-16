За время возведения фортификаций на Харьковщине погибли 4 строителя – ОВА

Четыре человека погибли и 15 получили ранения из-за вражеских обстрелов, когда работали на строительстве защитных сооружений в Харьковской области.

Источник: председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в эфире youtube-канала "Украинской правды"

Детали: По его словам, кроме того, из-за постоянных атак россиян украинские гражданские предприятия при строительстве фотрификационных сооружений на Харьковщине потеряли техники более чем на 30 миллионов гривен.

Реклама:

Что предшествовало: 13 мая глава Харьковской ОГА Олег Синегубов заявил, что по его поручению должно состояться заседание, где все участники строительства фортификационных сооружений в области отчитаются о выполненных работах.

Предыстория: