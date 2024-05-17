В Бєлгородській області через атаку дрона загорілася АЗС

Одразу кілька населених пунктів в Бєлгородській області Росії зазнали атаки за допомогою дронів-камікадзе. Один з безпілотників влучив в автозаправну станцію.

Джерело: губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков

Деталі: За його словами, дрон атакував автозаправну станцію поряд із селом Безсонівка.

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Внаслідок вибуху сталося займання одного з резервуарів.

Пожежники оперативно ліквідували вогонь.

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