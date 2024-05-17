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В Бєлгородській області через атаку дрона загорілася АЗС

Олена ІвашківП'ятниця, 17 травня 2024, 05:40
В Бєлгородській області через атаку дрона загорілася АЗС
фото ілюстраційне

Одразу кілька населених пунктів в Бєлгородській області Росії зазнали атаки за допомогою дронів-камікадзе. Один з безпілотників влучив в автозаправну станцію.

Джерело: губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков

Деталі: За його словами, дрон атакував автозаправну станцію поряд із селом Безсонівка. 

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Внаслідок вибуху сталося займання одного з резервуарів. 

Пожежники оперативно ліквідували вогонь.

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Теми: Росіябезпілотникивійна
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