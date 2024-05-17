В Белгородской области из-за атаки дрона загорелась АЗС
Пятница, 17 мая 2024, 05:40
Сразу несколько населенных пунктов в Белгородской области России подверглись атаке с помощью дронов-камикадзе. Один из беспилотников попал в автозаправочную станцию.
Источник: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Детали: По его словам, дрон атаковал автозаправочную станцию рядом с селом Бессоновка.
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В результате взрыва произошло возгорание одного из резервуаров.
Пожарные оперативно ликвидировали огонь.
Напомним:
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