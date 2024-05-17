WP: На початку російського наступу на Харківщину у ЗСУ вимкнулись "старлінки"

У перший день наступу росіян на Харківщину 10 травня в українських військових вийшли з ладу термінали Starlink. Їх заглушили російські засоби РЕБ.

Джерело: The Washington Post із посиланням інформацію, отриману в українських військових

Деталі: Як пише видання, приблизно 40-кілометрову ділянку кордону між РФ і Харківщиною захищала 125-та бригада територіальної оборони. Вона використовувала розвідувальні дрони для щоденного спостереження за тим, як Росія нарощує сили для можливого нападу.

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Але вранці 10 травня так сталося, що бригада втратила всі свої відеоканали через російське електронне глушіння. Вийшли з ладу термінали супутникового інтернету Starlink, які забезпечують базовий зв'язок українських військових. Це уже вдруге така ситуація, після російського вторгнення в лютому 2022 року.

Ситуацію для WP прокоментував командир підрозділу безпілотників у бригаді з позивним "Артист". За його словами, зв'язок з дронами "просто зник".

Пряма мова: "У певний момент ми залишилися повністю сліпими… Це була найбільша проблема, ми не бачили, як вони рухаються, ми працювали тільки по радіо або через телефони, де вони ще працювали".

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