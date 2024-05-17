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WP: На початку російського наступу на Харківщину у ЗСУ вимкнулись "старлінки"

Євген КізіловП'ятниця, 17 травня 2024, 15:50
WP: На початку російського наступу на Харківщину у ЗСУ вимкнулись старлінки
антена терміналу Starlink. фото: Getty Images

У перший день наступу росіян на Харківщину 10 травня в українських військових вийшли з ладу термінали Starlink. Їх заглушили російські засоби РЕБ.

Джерело: The Washington Post із посиланням інформацію, отриману в українських військових

Деталі: Як пише видання, приблизно 40-кілометрову ділянку кордону між РФ і Харківщиною захищала 125-та бригада територіальної оборони. Вона використовувала розвідувальні дрони для щоденного спостереження за тим, як Росія нарощує сили для можливого нападу.

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Але вранці 10 травня так сталося, що бригада втратила всі свої відеоканали через російське електронне глушіння. Вийшли з ладу термінали супутникового інтернету Starlink, які забезпечують базовий зв'язок українських військових. Це уже вдруге така ситуація, після російського вторгнення в лютому 2022 року.

Ситуацію для WP прокоментував командир підрозділу безпілотників у бригаді з позивним "Артист". За його словами, зв'язок з дронами "просто зник".

Пряма мова: "У певний момент ми залишилися повністю сліпими… Це була найбільша проблема, ми не бачили, як вони рухаються, ми працювали тільки по радіо або через телефони, де вони ще працювали".

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало:

  • 10 травня російські окупаційні війська активізувалися на півночі Харківщини. Ворог окупував низку населених пунктів у "сірій" зоні.
  • 16 травня президент Володимир Зеленський заявив, що Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію з наступом російських військ на півночі Харківської області. Найглибше вони просунулися вглиб України на 10 кілометрів.
  • Також він наголосив, що росіяни на Харківщині дійшли тільки до першої з трьох ліній фортифікацій.

Теми: Харківська областьінтернетЗбройні силивійна
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