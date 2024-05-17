WP: В начале российского наступления на Харьковщину у ВСУ выключились "старлинки"

В первый день наступления россиян на Харьковскую область 10 мая у украинских военных вышли из строя терминалы Starlink. Их заглушили российские средства РЭБ.

Источник: The Washington Post со ссылкой на информацию, полученную у украинских военных

Детали: Как пишет издание, примерно 40-километровый участок границы между РФ и Харьковщиной защищала 125-я бригада территориальной обороны. Она использовала разведывательные дроны для ежедневного наблюдения за тем, как Россия наращивает силы для возможного нападения.

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Но утром 10 мая так случилось, что бригада потеряла все свои видеоканалы из-за российского электронного глушения. Вышли из строя терминалы спутникового интернета Starlink, которые обеспечивают базовую связь украинских военных. Это уже второй раз возникает такая ситуация, после российского вторжения в феврале 2022 года.

Ситуацию для WP прокомментировал командир подразделения беспилотников в бригаде с позывным "Артист". По его словам, связь с дронами "просто исчезла".

Прямая речь: "В определенный момент мы остались полностью слепыми... Это была самая большая проблема, мы не видели, как они двигаются, мы работали только по радио или через телефоны, где они еще работали".

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