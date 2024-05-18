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Електронні черги до ТЦК запустили в деяких облцентрах

Роман ПетренкоСубота, 18 травня 2024, 15:57
Електронні черги до ТЦК запустили в деяких облцентрах
фото: МО

Міноборони тестує свій новий сервіс – електронної черги до ТЦК та СП.

Джерело: Міноборони

Деталі: Попередній запис вже можливий у 19 ТЦК – тестування відбувається в окремих центрах Києва, Харкова, Одеси, Дніпра, Сум, Вінниці, Кропивницького.

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Повний перелік є на сайті МО.

Відомство пояснює, як записатись до е-черги:

  1. Виберіть ТЦК та СП, в якому ви перебуваєте на обліку або за місцем вашої актуальної реєстрації.
  2. Введіть персональні дані для запису.
  3. Підтвердіть номер телефону.
  4. Отримайте повідомлення з датою та часом вашого візиту.

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Теми: мобілізаціярекрутингМіноборониТЦК
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