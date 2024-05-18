Електронні черги до ТЦК запустили в деяких облцентрах
Субота, 18 травня 2024, 15:57
Міноборони тестує свій новий сервіс – електронної черги до ТЦК та СП.
Джерело: Міноборони
Деталі: Попередній запис вже можливий у 19 ТЦК – тестування відбувається в окремих центрах Києва, Харкова, Одеси, Дніпра, Сум, Вінниці, Кропивницького.
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Повний перелік є на сайті МО.
Відомство пояснює, як записатись до е-черги:
- Виберіть ТЦК та СП, в якому ви перебуваєте на обліку або за місцем вашої актуальної реєстрації.
- Введіть персональні дані для запису.
- Підтвердіть номер телефону.
- Отримайте повідомлення з датою та часом вашого візиту.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- У ніч на суботу запустили мобільний застосунок Резерв+ для військовозобов'язаних, призовників та резервістів.
- Міноборони 17 травня презентувало застосунок "Резерв+", у якому можна оновити облікові дані ТЦК.
- 17 травня Кабінет міністрів затвердив нову форму військово-облікового документа. При цьому військово-облікові документи, оформлені до 16 травня, вважаються чинними до видачі документа нового зразка.