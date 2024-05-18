Электронные очереди в ТЦК запустили в некоторых облцентрах
Суббота, 18 мая 2024, 15:57
Минобороны тестирует свой новый сервис - электронную очередь в ТЦК и СП.
Источник: Минобороны
Детали: Предварительная запись уже возможна в 19 ТЦК - тестирование происходит в отдельных центрах Киева, Харькова, Одессы, Днепра, Сум, Винницы, Кропивницкого.
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Полный перечень есть на сайте МО.
Ведомство объясняет, как записаться в е-очередь:
- Выберите ТЦК и СП, в котором вы состоите на учете или по месту вашей актуальной регистрации.
- Введите персональные данные для записи.
- Подтвердите номер телефона.
- Получите сообщение с датой и временем вашего визита.
Предыстория:
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