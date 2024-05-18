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Воїни 110 бригади збили четвертий Су-25 за два тижні

Катерина ТищенкоСубота, 18 травня 2024, 19:49
Воїни 110 бригади збили четвертий Су-25 за два тижні
Су-25, ілюстративне фото Міноборони РФ

Бійці 110-ї окремої механізованої бригади збили черговий ворожий штурмовик Су-25 на Донеччині.

Джерело: 110 ОМБр у Facebook

Дослівно: "Зенітники 110-ки продовжують виписувати полумʼяні штрафи московитським літунам за незаконний перетин кордону.

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Знову прибили Су-25 ворога!

Нині його рештки дотлівають в одній з донецьких посадок".

Що передувало: За два тижні це вже четвертий Су-25, збитий 110-ю бригадою.

ВІДЕО ДНЯ

Так, 4 травня президент Володимир Зеленський повідомляв, що військові зі 110-ї окремої механізованої бригади збили російський штурмовик Су-25 на Донеччині.

11 травня вони збили ще один Су-25, а 13 травня – третій.

Теми: авіаДонецька областьЗбройні силивійна
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