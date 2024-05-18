Воїни 110 бригади збили четвертий Су-25 за два тижні
Субота, 18 травня 2024, 19:49
Бійці 110-ї окремої механізованої бригади збили черговий ворожий штурмовик Су-25 на Донеччині.
Джерело: 110 ОМБр у Facebook
Дослівно: "Зенітники 110-ки продовжують виписувати полумʼяні штрафи московитським літунам за незаконний перетин кордону.
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Знову прибили Су-25 ворога!
Нині його рештки дотлівають в одній з донецьких посадок".
Що передувало: За два тижні це вже четвертий Су-25, збитий 110-ю бригадою.
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Так, 4 травня президент Володимир Зеленський повідомляв, що військові зі 110-ї окремої механізованої бригади збили російський штурмовик Су-25 на Донеччині.
11 травня вони збили ще один Су-25, а 13 травня – третій.