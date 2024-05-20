Удари росіян по зоні відпочинку на Харківщині 19 травня: у водоймі знайшли тіло ще одного загиблого
Понеділок, 20 травня 2024, 13:53
Кількість жертв російських ударів "Іскандерами" по зоні відпочинку у Черкаській Лозовій Харківського району зросла до 7 − тіло ще одного загиблого виявили 20 травня.
Джерело: ДСНС у Telegram
Дослівно служба: "До 7-ми зросла кількість загиблих внаслідок ворожого удару по базі відпочинку на Харківщині. Сьогодні під час обстеження дна водойми водолази Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС виявили тіло чоловіка".
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Деталі: Ще 28 людей в результаті обстрілу дістали поранення.
Раніше повідомлялося, що 22 людини перебувають у лікарні, з них 6 − у важкому стані у реанімації.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- 19 травня російські війська ударили "Іскандерами" по зоні відпочинку у Черкаській Лозовій Харківського району. У результаті цієї атаки 6 людей загинули та 28 дістали поранення. Серед постраждалих працівники поліції та швидкої допомоги, які прибули після першого удару.
- У селі Новоосинове Куп'янського району внаслідок обстрілу з РСЗВ 2 людей загинули та 5 дістали поранення. У селищі Ківшарівка того ж району у результаті російських ударів з РСЗВ загинули 3 людей та 4 дістали поранення.
- Також 1 людина загинула і 1 постраждала у Вовчанську Чугуївського району.