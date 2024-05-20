Удари росіян по зоні відпочинку на Харківщині 19 травня: у водоймі знайшли тіло ще одного загиблого

Кількість жертв російських ударів "Іскандерами" по зоні відпочинку у Черкаській Лозовій Харківського району зросла до 7 − тіло ще одного загиблого виявили 20 травня.

Джерело: ДСНС у Telegram

Дослівно служба: "До 7-ми зросла кількість загиблих внаслідок ворожого удару по базі відпочинку на Харківщині. Сьогодні під час обстеження дна водойми водолази Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС виявили тіло чоловіка".

Реклама:

Деталі: Ще 28 людей в результаті обстрілу дістали поранення.

Раніше повідомлялося, що 22 людини перебувають у лікарні, з них 6 − у важкому стані у реанімації.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ